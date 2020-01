Alberto Fernández evocó a Luis A.Spinetta Sociales 24 de enero de 2020 Redacción Por El Presidente le dedicó en Twitter un mensaje y un video. Sostuvo que, “con su arte”, el talentoso músico “pensó la Argentina y nos ayudó a ser más libres, más sensibles y más humanos”

“La Argentina es nuestro jardín, y todo lo que brote allí va a ser producto de nuestro empeño”, se lo escucha decir a Luis Alberto Spinetta. Y enseguida, se lo escucha cantar, y tocar los acordes de la hermosa “Barro tal vez”. El video es un extracto del recital que brindó en la Casa Rosada en 2005, como parte del ciclo Música en el Salón Blanco. Aquel día, Alberto Fernández lo presentó, siendo el jefe de Gabinete. Y 15 años después, ya como Presidente, lo compartió en su cuenta de Twitter a modo de homenaje: hoy Spinetta estaría cumpliendo 70 años. Desde 2014, y en su honor, el Día del Músico se celebra cada 23 de enero.

“Luis Alberto Spinetta fue un músico excepcional, que con su arte pensó la Argentina y nos ayudó a ser más libres, más sensibles y más humanos”, destacó Fernández en su tuit escrito desde Israel, el primer país al que viaja como Presidente. Y agregó: “En este Día del Músico, que celebramos en su memoria, quiero saludar y agradecer a quienes con su música nos alimentan el alma”.

Ese video compartido concluye con un abrazo que se dio con Spinetta aquel día (incluso una foto de ese encuentro forma parte de la decoración de su despacho en la Casa de Gobierno), y con un compilado de imágenes donde aparecen distintos referentes de la canción nacional: desde Charly García, Carlos Gardel, María Elena Walsh y Mercedes Sosa, pasando por Gustavo Cerati, el Indio Solari, Gilda, Diego Torres, Soledad Pastorutti y Gustavo Nápoli (cantante de La Renga), entre varios más.

El Flaco, fundador de Almendra, Pescado Rabioso y Spinetta Jade, entre otros grupos que dejaron una marca indeleble en el rock nacional, es considerado uno de los músicos más relevantes de nuestra historia. “El anillo del Capitán Beto”, “Ana no duerme”, “Seguir viviendo sin tu amor” y, sobre todo, “Muchacha ojos de papel” son apenas una muestra de su gran universo creativo. Y el disco Artaud, lanzado en 1973, una de sus mejores obras en una selección que, a todas luces, siempre será injusta para un artista que, a casi ocho años de su muerte (el 8 de febrero de 2012), conserva intacta su vigencia: “Rezo por vos”, compuesta y cantada junto a Charly García, acumula más de 22,3 millones de visualizaciones en YouTube, en su registro del recital de Las Bandas Eternas.

En tanto, el vínculo de Fernández con la música es muy estrecho: durante su adolescencia, este fanático de los Beatles fue alumno de Litto Nebbia durante un año y medio. “Yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del Flaco suene en mi viola como suena en la viola de él, porque es un músico impresionante y tiene un ángel que a uno nunca deja de sorprenderlo”, fueron las palabras que pronunció aquel 4 de marzo de 2005 frente a Spinetta, rompiendo en parte el protocolo: antes, el por entonces ministro de Néstor Kirchner se había colado en la prueba de sonido y, promediando el recital, terminó subiendo al escenario.