Posible comienzo del VAR en nuestro país

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El director de arbitraje de AFA, Federico Beligoy, anunció ayer que la primera implementación del sistema de videoarbitraje (VAR) en la Argentina se dará en la Supercopa entre Racing y River, o en su defecto, a partir de los octavos o cuartos de final de la Copa Argentina.

"Nuestra intención es que en el próximo partido oficial de la Supercopa haya VAR. No lo puedo confirmar porque tiene que llegar el día, pero estamos convencidos de que vamos a llegar", afirmó Beligoy, en declaraciones a radio Del Plata. Este título a partido único estaba previsto en el calendario para el próximo 23 de marzo, con sede a confirmar, pero por los compromisos de ambos clubes sería muy complicado realizarlo en esa fecha.

Beligoy explicó que debe realizarse "un proceso burocrático, de edificaciones y de oferentes para el VAR" que desembocaría en su implementación a partir de la Superliga 2020/21. "Haremos dos o tres partidos de testeo porque por protocolo debe haber pruebas en juegos oficiales, pero cuando se inicie un torneo con VAR, todos los partidos lo tendrán, no podemos dar ventajas", argumentó.

"Puede pasar que en Copa Argentina se use en octavos o cuartos", agregó Beligoy respecto de la posibilidad que ahí sea el puntapié inicial, si no se logra realizarlo para la Supercopa entre Racing y River.



CENTRO DE MONITOREO

En Sudamérica, el VAR ya está implementado desde 2018 en Brasil, el año pasado en Colombia (dos partidos por fecha), actualmente en Paraguay y está próximo a aplicarse en Chile, pero Argentina tendría algo distintivo. Según Beligoy, en un acuerdo con AFA, el centro de monitoreo (denominado VOR) será "centralizado" y único entre los países de Conmebol.

"Se va a construir un centro VOR centralizado, que va a monitorear todo y sólo hay en cinco países de Europa, por lo que será el primero en Sudamérica. A eso apuntamos para que en agosto de este año tengamos VAR en Argentina", explicó.

El VOR es la sala en la que se ubican los jueces principal y asistente del VAR, quienes se comunican con el árbitro que está conduciendo el encuentro por intercomunicadores. Ese sitio estará en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza con "una construcción de 350 metros cuadrados, con siete salas cerradas de cinco metros por cuatro, con toda la tecnología que se usa en los partidos, para asistir a los árbitros de campo".

Es una diferencia importante con, por ejemplo, lo utilizado en los partidos de Conmebol, cuando los jueces del VAR se instalan en un camión de televisión, en las afueras del estadio donde se disputa el encuentro.