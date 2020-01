Preocupa la crisis de agencias de turismo Locales 24 de enero de 2020 Redacción Por "Están en riesgo miles de puestos de trabajo de las agencias de viajes por el impacto del Impuesto País”, dijo el diputado nacional por Santa Fe, Juan Martín, tras una reunión entre legisladores radicales con autoridades de AVAECE, que nuclea a pequeñas empresas del sector.

FOTO PRENSA UCR REUNION. Se acordó pedir una reunión con la AFIP y una agenda de trabajo legislativo.

Representantes de la Asociación de Agencias de Viajes y Pymes Argentinas (AVAECE) fueron recibidos por diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical para abordar la delicada situación que atraviesa el sector por el impacto del denominado Impuesto País, es decir el sobrecargo del 30% a la compra de dólares para atesoramiento, turismo, compra de pasajes de avión para viajes internacionales o consumos con tarjeta en dólares.

Vale señalar que la decisión intempestiva de crear este tributo y la falta de precisiones normativas y una reglamentación clara para la aplicación del impuesto, han paralizado las operaciones y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo, advierten las agencias de viajes y turismo.

De la reunión participaron los diputados nacionales Juan Martín, Ximena García, Jimena Latorre, Alejandro Cacace, Lorena Matzen y Martín Berhongaray, y la legisladora provincial mendocina Tamara Salomón, quienes recibieron a los representantes de las agencias, encabezados por Alejandra Barzani.

“Nos encontramos con las autoridades de AVAECE para conversar de las dificultades que atraviesa el sector y los problemas que ha traído el Impuesto País. Nos preocupa el peligro que corren las fuentes de trabajo de miles de hombres y mujeres que forman parte de estas pequeñas empresas en nuestras provincias y nos comprometimos a trabajar juntos iniciativas para que el sector supere este momento de parálisis”. En ese sentido, el diputado santafesino recordó que esta misma semana se solicitó una audiencia al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. que aún no respondió. Además se incluirá el tema para tratamiento en la labor legislativa a partir de que comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso en marzo.

“Convinimos además presentar una nota a la AFIP para pedir una reunión porque gran parte de las dificultades tienen que ver con quienes hoy están tributando el impuesto y quien es el agente de percepción y liquidación”, señaló Juan Martín. Sobre el mismo punto, agregó: “Intentamos encontrar alternativas que no fomenten la competencia desleal y que sean más justas y equitativas para que todos se encuentren en igualdad de condiciones y continuar produciendo y generando empleo en el sector", dijo.

Además, Juan Martín indicó que se seguirá conversando “en futuras instancias con todas las agencias del interior del país que están sufriendo estas dificultades, porque es una situación que va en detrimento de la conectividad y por tanto del federalismo en la Argentina”.

La imposición del 30% que dispone este nuevo impuesto impacta en la venta de pasajes aéreos y otros servicios que se presten en el extranjero, lo que dificulta la tarea del sector, particularmente de miles de pymes, que mayormente son empresas familiares, que ven cómo disminuyen y se paralizan sus ventas por una determinación intempestiva frente a la cual no encuentran respuesta por parte del Ejecutivo Nacional. La situación se ve potenciada ante las dificultades prácticas que sufren en la implementación de la norma y las adecuaciones necesarias en los distintos sistemas.

Vale señalar finalmente que ocho de cada diez de estas agencias pertenecen a la categoría de micro empresas, por tener hasta siete empleados y para estas pequeñas PyMEs, los salarios representan el 35,5% de la estructura de costos.