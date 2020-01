Buscan una victoria en casa Deportes 24 de enero de 2020 Redacción Por En el inicio de la segunda rueda, Ben Hur recibe a Unión de Totoras y Atlético a Peñarol de Elortondo

Los equipos rafaelinos vuelven a ser locales esta noche por la Liga Provincial de Básquetbol, que da comienzo a la segunda rueda del torneo Copa Santa Fe.

Ben Hur será anfitrión de Unión de Totoras desde las 21.30 en el Coliseo del Sur, por la Zona A; en tanto que Atlético de Rafaela recibirá a Peñarol de Elortondo en el Lucio Casarín, en el mismo horario por la Zona D.

Respecto al partido que se disputará en el sur de la ciudad, el elenco dirigido por Cristian Losano sabe que necesita ganar para no comprometer el cuarto puesto que ocupa en el grupo y por ende la chance de estar en puestos de clasificación, luego de haber caído en la jornada pasada ante Sportsmen Unidos. El arbitraje del duelo entre la BH y el elenco totorense estará a cargo de Maximiliano Piedrabuena y Emiliano Rossini.

En tanto, la Crema dirigida por Marcelo Miretti intentará también quedarse con la victoria para no perderle pisada a El Tala de Rosario y Gimnasia de Santa Fe, y seguir en puestos que lo depositen en los play offs. Luego del triunfo ante Libertad de Villa Trinidad, intentará repetir con el arbitraje de Esteban Pereyra y Milagros Cardón.



TODA LA FECHA

Zona A: a las 21.30 Racing de San Cristóbal vs. Centenario de Venado Tuerto; Ben Hur vs. Unión de Totoras y CACU de Ceres vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe. Domingo a las 20.30: Independiente de Chañar Ladeado vs. Sportsmen Unidos de Rosario.

Zona B: a las 21.30 Trebolense vs. San Lorenzo de Tostado y Brown de San Vicente vs. Argentino de Firmat. Libre Unión de San Guillermo.

Zona C: a las 21.30 Atlético Sastre vs. Provincial de Salto Grande, Alma Juniors de Esperanza vs. Firmat Football y Temperley de Rosario vs. Atlético Tostado. Libre: Central San Javier.

Zona D: a las 21.30 con El Tala de Rosario vs. Atenas de Venado Tuerto; Atlético Rafaela vs. Peñarol de Elortondo y Libertad de Villa Trinidad vs. Gimnasia de Santa Fe. Libre: Timbúes.



POSICIONES

Zona A: Independiente 14 (7-0); Racing 12 (5-2); Sportsmen 12 (5-2); Ben Hur 10 (3-4); Centenario 10 (3-4); Rivadavia 9 (2-5); Cacu 9 (2-5); Unión 8 (1-6).

Zona B: Náutico 10 (4-2); Brown 10 (4-2); Argentino 9 (3-3); Almagro 9 (3-3); San Lorenzo 9 (3-3); Trebolense 8 (2-4); Unión de San Guillermo 8 (2-4).

Zona C: Firmat 11 (5-1); Atlético Tostado 11 (5-1); Atlético Sastre 9 (3-3); Alma Juniors 8 (2-4); Temperley 8 (2-4); Central San Javier 8 (2-4); Provincial Salto Grande 8 (2-4).

Zona D: El Tala y Gimnasia 11 (5-1); Atlético Rafaela 10 (4-2); Timbúes 10 (4-2); Libertad 7 (1-5); Atenas 7 (1-5); Peñarol 7 (1-5).