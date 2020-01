Fernández participó del Foro contra el Antisemitismo junto a líderes mundiales Nacionales 24 de enero de 2020 Redacción Por El encuentro coincide con el 75º aniversario de la libertación del campo de concentración nazi de Auschwitz.

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El presidente Alberto Fernández participó ayer en la ciudad de Jerusalén del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, junto a 40 líderes mundiales, entre ellos sus pares de Francia, Emmanuel Macron, y de Rusia, Vladimir Putin.

El encuentro, en coincidencia con el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, se llevó a cabo en el emblemático museo de Yad Vashem, donde se emplaza el principal monumento erigido por Israel en memoria de las víctimas de la Shoah (Holocausto). Allí, las personalidades invitadas, entre ellos Fernández, colocaron una corona de flores al pie del Monumento al Levantamiento del Gueto de Varsovia, creado por el célebre escultor judío, Nathan Rappaport.

Los principales oradores del foro fueron Macron; Putin; el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence; el príncipe Carlos de Inglaterra; y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, cada uno de ellos en representación de los países que tuvieron un rol clave en la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Fernández escuchó los discursos y se difundieron fotos del mandatario argentino saludando a Macron, a Pence, al presidente de Israel, Reuven Rivlin, y al rey Guillermo de Holanda.

Además de esos discursos, durante el evento hablaron sobrevivientes de los campos de concentración, se emitieron videos alusivos a la lucha contra el antisemitismo y hubo números musicales.

Por último, los participantes levantaron un grito para que la palabra "nunca más" no sea solo un eslogan sino "una orden para actuar" en contra del nuevo antisemitismo que amenaza a las sociedades del mundo.

Acompañado por la primera dama Fabiola Yañez, Fernández también pudo saludar a Putin, aunque la reunión que tenían prevista con su par ruso al final se canceló debido a que el titular del Kremlin arribó tarde al evento.

A su vez, el mandatario argentino aprovechó para saludar al vice presidente estadounidense, quien no había asistido a la cena previa que había ofrecido el anfitrión Rivlin para los líderes mundiales.

Este viernes, la agenda de Fernández en Israel continuará con reuniones con Rivlin y con el primer ministro del país anfitrión, Benjamin Netanyahu, respectivamente.

En tanto, en su primer día en Jerusalén, había dialogado con el presidente italiano, Sergio Mattarella, con quien volverá a verse la semana que viene en Roma, adonde el mandatario argentino viajará para reunirse con el papa Francisco.

Fernández emprenderá su regreso al país hoy viernes y aterrizará en territorio argentino a primera hora del sábado 25.

El primer mandatario pasará apenas unos días en Buenos Aires ya que, la próxima semana, viajará al Vaticano, por lo que Cristina Kirchner volverá a quedar a cargo de la Presidencia durante esos días.



ATETANDO A LA AMIA

El atentado a la AMIA fue incluido ayer como una muestra de que el antisemitismo no pudo ser erradicado tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto, que se realizó en Israel y del que participó el presidente Alberto Fernández.

Al comienzo de la jornada llevada a cabo en el Museo de Yad Vashen, en Jerusalén, los organizadores presentaron un video para advertir sobre la lamentable vigencia del antisemitismo.

Como primer ejemplo de eso, se expuso el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos.

A la voladura de la mutual judía en Buenos Aires luego le siguieron imágenes de los ataques extremistas llevados a cabo en la ciudad belga de Amberes en 1981; en París y en Roma en 1982; en Copenhague en 1985; y en Pittsburgh en 2018.

En ese marco y ante la mirada de 40 líderes mundiales, incluido Alberto Fernández, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo "un llamado a todos los gobiernos para que se sumen al esfuerzo vital y global para enfrentar a Irán".

"Estoy preocupado porque aún falta ver una resolución unificada frente a uno de los regímenes más antisemitas del plantea, que abre sedes para armas nucleares para destruir al único estado judío. Teherán amenaza a su pueblo y al mundo", subrayó. Y agregó: "Muchos reconocen una verdad simple: lo que comienza con el odio a los judíos no termina con los judíos".

En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a "permanecer firmes y fuertes contra el fuerte surgimiento del antisemitismo, contra el único Gobierno que niega el Holocausto y amenaza con borrar a Israel del mapa". "El mundo debe permanecer firme y fuerte contra la República Islámica de Irán", añadió.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió "recordar las tragedias ocurridas por odio, xenofobia y antisemitismo y evitar que se repitan en nuestras sociedades". "Nuestros hijos tendrán que defender la democracia y el humanismo, tan frágil y siempre a reconquistar", planteó el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.