Por la paz entre Israel y palestina Nacionales 24 de enero de 2020

El presidente Alberto Fernández llamó a la "convivencia pacífica" entre Israel y Palestina, en un mensaje difundido en las redes sociales. "Dejo esta hermosa tierra con un sueño: verla vivir en paz con sus vecinos y especialmente con el pueblo palestino. Nuestro país siempre ha reconocido, por convicción y por respeto a las decisiones de Naciones Unidas, la existencia de los dos Estados y siempre propició la convivencia pacífica entre ambos", publicó Fernández en sus redes sociales.

En ese marco, el jefe de Estado dijo saber "lo complejo del tema" del conflicto entre Israel y Palestina, "que lleva años sin solución", y resaltó: "Nunca vamos a renunciar a soñar con la paz".

"Si aquellos sobrevivientes del Holocausto pudieron construir este país, ¿por qué no podrían encontrar sus sucesores soluciones a problemas claramente menos complicados? La necesidad de vivir en paz debe impulsarlos", manifestó el Presidente.

Al realizar un balance de su visita internacional, precisó: "He tenido dos días muy intensos en Israel. Me encontré con un país que impresiona por su modernidad y por su historia y cultura milenarias". "Es sorprendente que en una geografía tan pequeña, y en tan poco tiempo, hayan logrado construir un país económicamente exitoso y de vanguardia tecnológica", destacó.

En ese marco, el jefe de Estado enfatizó: "A nadie se le escapa que, para millones de personas, Israel fue una esperanza surgida sobre el horror del Holocausto. Fue el recordar la dimensión de esa tragedia, que por suerte nadie ha olvidado y que jamás debe repetirse, la que me trajo a este país".

Además, Alberto Fernández remarcó que la Argentina "ha vivido su propia tragedia de persecución, tortura, desapariciones y muertes". "Después de tanto sufrimiento, los argentinos valoramos más que nada la vigencia del Estado de Derecho. Confiamos en la paz y en el pleno respeto de los derechos humanos", concluyó.