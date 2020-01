Saín con diputados y concejales peronistas Locales 23 de enero de 2020 Redacción Por GESTION POR LA LEY DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD

PRENSA GOBIERNO DE SANTA FE MINISTRO SAIN. Al reunirse con diputados y concejales rosarinos del Bloque del PJ.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín se reunió este miércoles con legisladores provinciales y concejales rosarinos del bloque justicialista, en el marco del pedido de la Ley de Emergencia que hizo el gobernador Omar Perotti. El fin de la misma fue presentar una serie de informes preliminares sobre la situación en la que se encuentra el Ministerio de Seguridad y de la problemática criminal de la provincia.

En este sentido, el ministro Saín expresó: "Vinimos a plantear a los legisladores justicialistas la situación de crisis que se vive en la provincia y el desfasaje que hay entre la capacidad institucional de gestión en los temas de seguridad pública y los problemas que estaban invisibles durante los últimos tiempos".

"Además, conversamos sobre la estrategia legislativa que estamos elaborando en el Ministerio de Seguridad, una serie de proyectos normativos para modernizar el sistema de seguridad y policial en la provincia de Santa Fe, particularmente en materia de control policial, el nuevo sistema policial santafesino; y también la seguridad pública y cómo debe ser gestionada estratégicamente en la provincia", afirmó Saín.

Por su parte, el diputado provincial Leandro Busatto sostuvo que "la emergencia en seguridad y la emergencia económica son dos caras de la misma moneda, no tiene que ver solo con darle más poder al Ministro de Seguridad, sino también con darle más herramientas al Estado para llevar adelante distintas políticas sociales. Después veremos si esto se trata en una ley, o en dos o tres distintas. No vamos a hacer nada que atente contra el buen espíritu de la Legislatura, que se ha comprometido a trabajar sobre esto".

De la reunión participaron además el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el subsecretario de Política y Gestión de la Información, de Jorge Fernández; los diputados provinciales Leandro Busatto, Lucila De Ponti, Paola Bravo y Luis Rubeo ; y los concejales de Rosario Alejandra Gómez Sáenz, Norma López y Eduardo Toniolli.



DOCUMENTO

En la tarea de sumar "masa crítica" para respaldar el proyecto de declaración de emergencia, los representantes del PJ acordaron un documento tras el encuentro con Saín. Sostienen que "la seguridad pública atraviesa en nuestra provincia una profunda crisis provocada por una multiplicidad de factores. Crisis que se ha recrudecido en los últimos días como consecuencia de una reacción corporativa de algunos sectores que en nombre de la institución policial y en connivencia con el crimen organizado han sido parte del problema que más ha azotado a los santafesinos y santafesinas durante la última década: La Seguridad".

"Ante esta situación, la decisión del gobernador Omar Perotti ha sido contundente, aplicando una política sin concesiones para con el delito en cualquiera de sus variantes, recuperando la conducción política de la seguridad en manos del gobierno y en favor de las personas de Santa Fe", agregan.

"Creemos que este es un momento bisagra, por primera vez en mucho tiempo, hay un gobierno que decide abordar el problema de modo integral, no solo mejorando los niveles preventivos a través de la reorganización de la institución policial, sino ampliando la mirada para activar todos los instrumentos de políticas públicas necesarias y así solucionar las crisis de fondo que atraviesa nuestra provincia también en el plano económico-social", subrayaron en el documento. "No es suficiente una emergencia en seguridad sin insumos en los hospitales, sin comida en los hogares, en los comedores escolares y comunitarios, sin fondos para municipios y comunas, con imposibilidades de cumplir con los cronogramas de pagos, sin obra pública", agregan.

"Por todo esto, instamos a los legisladores opositores que asuman su responsabilidad y que acompañen las iniciativas para dotar al gobierno de las herramientas necesarias, como oportunamente nuestros legisladores peronistas acompañaron las urgencias de otros gobiernos durante los últimos años. Es nuestra responsabilidad ante el pueblo santafesino", concluyeron.

Cabe agregar que Busatto, poco antes de que finalice la reunión en la Cámara de Diputados -ver pág. 8-, insistió en la necesidad de aprobar la emergencia en seguridad, pero también las demás. "Aquélla -dijo- es una parte que para nosotros es vital, pero no es la única, tiene que estar acompañada de herramientas económicas, de políticas sociales y de inclusión", esto es, "debe darse en el contexto de una emergencia económica, sanitaria, social, financiera". "Vos podés tener vocación de inyectar dinero donde hace falta, (de hacer) obra pública donde se necesite y (de) mejorar la calidad de los barrios, pero tenés que tener herramientas para hacerlo. No podemos pretender llevar una emergencia en seguridad si no tenemos las otras cosas", argumentó.