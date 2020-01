Santa Fe: procuran regular la transición Locales 23 de enero de 2020 Redacción Por La iniciativa fue presentada por el legislador Juan Cruz Cándido y busca evitar que se repita lo sucedido en el reciente cambio de gobierno.

FOTO ARCHIVO JUAN C. CANDIDO.

Hace poco más de un mes, Santa Fe tuvo cambio de signo político en el gobierno tras 12 años de hegemonía del Frente Progresista. Previo a ello, hubo un proceso de seis meses donde por parte del gobierno saliente se insistió en la necesidad de concretar encuentros para posibilitar la transición del poder para que el gobierno entrante pudiera estar al tanto de lo que sucedía en el Estado y cuales eran los procesos en marcha, algo que no ocurrió y que derivó en el cierre de las dependencias estatales provinciales durante enero para que los funcionarios pudieran conocer las áreas de un Estado que se transformó en los últimos 12 años. Por eso, es que el diputado Juan Cruz Cándido, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista, presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial para establecer herramientas que permitan en un futuro, que el proceso de cambio de signo político en el gobierno se concrete de manera ordenada y transparente de cara a la sociedad santafesina.

El proyecto de ley “Transición Responsable”, que tiene antecedentes en iniciativas parlamentarias de otras provincias y en proyectos similares como el del diputado provincial Fabián Palo Oliver, busca establecer criterios y pautas para evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió luego de las elecciones del 16 de junio de 2019 donde la administración que encabezaba Miguel Lifschitz se puso a disposición del gobierno electo de Omar Perotti y sin embargo no se orquestó un proceso de transición ordenado.

“Durante los seis meses que existieron desde las elecciones de junio al cambio de gobierno de diciembre se perdieron muchas oportunidades, entre ellas las de trabajar de manera coordinada en algunos aspectos de seguridad que permitieran al gobierno entrante llegar con dispositivos preventivos para enfrentar, al menos, los primeros meses del año con una planificación concreta y con toda la información que reúne la Central de Información Criminal Operativa OJO respecto de los distintos tipos de delito y los mapas de calor que se conforman en función de los llamados a la Central de Emergencias 911” destacó el diputado Maximiliano Pullaro, confirmante del proyecto, en relación a la transición y agregó que “con esta dependencia administrativa que prevé la ley, que está obligada a coordinar mesas de dialogo, eso en un futuro podría evitarse”.

En uno de sus artículos, el proyecto prevé que luego de celebrarse las elecciones generales, se establezca la conformación de la “Oficina Administrativa de Transición Responsable” en el ámbito del Ministerio de Gobierno y que este conformada por personal de planta de la administración central, determinando su conformación mediante un concurso, y según destacó Cándido “no es una creación de cargos sino que se conforma exclusivamente para este proceso de transición y se integra por empleados que ya existe dentro de la administración, que deben concursar para ocupar ese lugar” y agregó “esto no implica un gasto extra para el Estado”. Está previsto que esta dependencia funcione desde el día hábil posterior a la proclamación de autoridades electas por el parte del Tribunal Electoral y cesará en sus funciones el día hábil posterior a la asunción de las nuevas autoridades.

Dicha dependencia, según señaló el legislador Cándido, tendrá como objetivo “exigir a los representantes del gobierno saliente y electo reuniones necesarias para alcanzar una transición ordenada y cooperativa entre las partes, recabar informes de la gestión para facilitar información al gobierno entrante, debiendo entregarlos con un plazo de antelación no menor a 30 días” y además está facultada a “pedir informes sobre cuestiones urgentes o especificas de la gestión en curso que puedan ser relevantes para la gestión entrante”.

Además uno de los artículos prevé los tipos de informes que está facultado a pedir este organismo para habilitar los datos necesarios para quienes deban asumir la responsabilidad de comandar los destinos provinciales.

Un dato no menor, según indicó el diputado radical, es que la misma Oficina de Transición Responsable tiene la facultad y obligación de que esos informes, en caso de que no perjudiquen acciones de Estado, sean de publicó conocimiento para que “los santafesinos también estén al tanto de las condiciones en que el gobierno saliente deja el Estado provincial y como recibe el nuevo gobierno la administración pública, para evitar caer en relatos y echar culpas para instalar un relato que desacredite al signo político saliente” enfatizó Cándido.