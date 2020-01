Estudiantes se preparan para rendir materias Información General 23 de enero de 2020 Redacción Por Ochenta y seis son los jóvenes que cuentan con el apoyo de dieciséis docentes para preparar las materias que deberán rendir el mes próximo.

FOTO CP// PROGRAMA SEGUILA//Las clases tienen lugar en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Esta semana comienzan a prepararse los estudiantes que rendirán en las mesas de febrero de distintas escuelas secundarias de la ciudad, en el marco del Programa Seguila. Un plantel de 16 docentes acompaña a 86 jóvenes en la preparación de 116 materias. Las clases se llevan a cabo en la Sala IV del Complejo Cultural Viejo Mercado, en el horario de 8 a 20.

A partir del mes de febrero, con un staff de 28 docentes, se sumarán otros 30 chicos y chicas a repasar materias para las que ya venían estudiando y no se presentaron o se presentaron y no aprobaron, de modo que requieren algunas clases de consulta y refuerzo.

Durante este período se sumará también un grupo de estudiantes que estaba en lista de espera, junto a alumnos de programas municipales que fueron derivados especialmente. En total, serán 116 los estudiantes que se prepararán las próximas semanas, de cara a las mesas de febrero.

A los casos mencionados, que se incorporaron al grupo que ya se viene preparando con el programa, se suman 20 nuevos participantes que se anotaron entre los meses de noviembre y diciembre. Cabe mencionar que todas las consultas e inscripciones recibidas a partir de enero, se derivaron para las clases previas a las mesas de abril.

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación, inicia así el tercer año de esta política educativa que tiene por objetivo acompañar a estudiantes que completaron el cursado de la escuela secundaria pero aún no obtienen su título por adeudar materias.

Ya son 208 los jóvenes y adultos rafaelinos que egresaron del secundario de la mano del Seguila, cerrando e inaugurando, al mismo tiempo, etapas sumamente importantes en sus proyectos de vida.