Qué tener en cuenta a la hora de sacar un crédito
23 de enero de 2020
La Defensoría del Pueblo brindó un conjunto de consejos para tomar créditos.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recordó que es importante asesorarse y efectuar consultas previas antes de tomar un préstamo en una entidad financiera o no financiera, para conocer todos los aspectos, como los requisitos de otorgamiento, el costo financiero total, entre otras cuestiones.

1. Tipo de préstamo: es necesario tener en cuenta la necesidad y finalidad al momento de tomar un crédito. Los personales suelen ser más costosos que otros financiamientos, ya que no existe garantía real.

2. Entidad: los créditos ofrecidos por entidades en que se tiene una cuenta sueldo suelen ofrecer opciones más accesibles para fidelizar a sus clientes. El motivo es que en esos casos ya hubo que comprobar niveles de ingreso y patrimonio, por lo que resulta menos riesgoso el otorgamiento. Por eso, antes de aceptar cualquier oferta crediticia, es importante chequear con los bancos en los que opera cuáles son esas condiciones ventajosas que puede recibir. En estos casos, se descuenta la cuota mensual del crédito al momento de la acreditación de los haberes.

3. Costo financiero total: a la hora de tomar un préstamo es necesario evaluar fundamentalmente el CFT, ya que este concepto no sólo incluye la tasa de interés, sino también los gastos administrativos, seguros, comisiones de otorgamiento, entre otros ítems.

4. Tasas y plazos: en lo posible, deben tomarse créditos en tasas fijas, para dar previsibilidad a las cuotas. A plazos de cancelación más largos la cuota será menor, pero se pagará intereses por un largo período.

5. Precancelación: La precancelación de los préstamos suele ser onerosa, ya que los intereses son incluidos en el monto total a cancelar sin perjuicio de que el pago se efectúe de manera anticipada.

6. Seguridad: en caso de efectuar las transacciones vía web se deben tomar los recaudos necesarios para verificar la autenticidad del sitio, si cumple con la normativa en protección de datos personales y si protege los datos de los usuarios.