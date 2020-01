Tarjeta Alimentaria llega a Santa Fe en febrero Locales 23 de enero de 2020 Redacción Por “Por pedido del gobernador Omar Perotti, en este tema está involucrado todo el gabinete”, afirmó el ministro Capitani, quien se reunió con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

FOTO GOBIERNO DE SANTA FE CAPITANI. Junto a personal de su equipo y funcionarios nacionales.

El ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, remarcó ayer la importancia de la implementación de la Tarjeta Alimentaria en la provincia: “Con este programa, Santa Fe va a sumar a más de 200 mil niños que van a poder garantizar su alimentación, con una política focalizada y enmarcada en el plan nacional Argentina Contra el Hambre”, y recordó que "en el sector de los alimentos es donde hubo la mayor inflación y el Presupuesto aprobado de 2019, no tiene las actualizaciones correspondientes. Entonces, con los recursos que hoy tenemos, no podemos modificar los montos de la Tarjeta Única de Ciudadanía. Por eso necesitamos contar con las herramientas necesarias que sirvan para estar al lado de quienes más lo necesitan”.

Capitani, encabezó este miércoles una reunión con funcionarios técnicos de la cartera nacional, en el marco de la implementación de la Tarjeta Alimentaria en la provincia. Al respecto, anticipó que el operativo comenzará a mediados de febrero. “Por pedido del gobernador Omar Perotti, en este tema está involucrado todo el gabinete”, dijo.

“Vamos a tener una primera reunión con todos los ministerios de la provincia, junto con funcionarios de Desarrollo Social de la Nación. Ya se ha definido que el lanzamiento de la Tarjeta Alimentaria se va a realizar en Rosario y estamos trabajando también con la Anses y el Banco Nación, que es quien va a emitir el plástico”, dijo, al tiempo que adelantó que el operativo comenzará a mediados de febrero.

En cuanto a los requisitos, el funcionario recordó que “los beneficiarios son familias que tengan hijos menores de 6 años que estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo, madres que estén cursando un embarazo a partir del tercer mes y familias con personas con discapacidad”.

Y añadió: “Para nosotros es fundamental el tema nutricional y vamos a insistir fuertemente con el consumo de leche, carnes, frutas y verduras. Eso nos garantiza hoy que nuestros niños y niñas se puedan alimentar y desarrollar correctamente. En esto vamos a ser muy persuasivos, para que los beneficiarios tengan claro los productos que son importantes. Y en esto trabajaremos fuertemente con todos los municipios y comunas de la provincia, y con todas las instituciones intermedias y organismos sociales.

En consonancia, Capitani remarcó que el gobierno de la provincia, además de asistir a merenderos y comedores que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio santafesino, tenemos también la Tarjeta Única de Ciudadana, con un monto de 300 pesos. Y la idea es modificar este monto, porque poco se puede hacer con eso para alimentar a nuestras familias”.

En ese marco, insistió en “la necesidad de contar con herramientas y recursos que están dentro de los proyectos que el gobernador enviará nuevamente en los próximos días a la Legislatura. Ahí es dónde le pedimos a nuestros diputados y senadores que tengan en cuenta esta situación, que nuestros niños no pueden esperar, que si no los alimentamos ahora después lo vamos a lamentar. Estamos hablando de una política focalizada en el sector que hoy más nos necesita”.