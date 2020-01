Expoagro edición YPF Agro: esperan superar las ventas registradas en el pasado año SUPLEMENTO RURAL 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET LEANDRO CARUSO. Chief marketing de YPF. FOTO ARCHIVO DURANTE 2019. Una postal del predio.

Directivos de Expoagro 2020 edición YPF Agro estimaron que en la próxima edición de la muestra se podría superar la marca de ventas y visitas internacionales registradas en 2019.

Además informaron que dentro de la exposición, que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de marzo próximo en San Nicolás, habrá productos innovadores para la agroindustria y señalaron la importancia del diálogo que mantienen los productores con el Gobierno por la suba de las retenciones.

En la edición anterior, la exposición registró un volumen de negocios 1200 millones de dólares durante cuatro días, que incluyeron ventas, operaciones bancarias y solicitudes de crédito.

Esa cifra intentarán superar en este 2020, pese al ánimo del sector.

Recordó La Nación Rural recientemente, que a esas estimaciones las realizaron durante un encuentro con la prensa especializada en Y-Tec, la empresa de investigación y desarrollo que tiene YPF en alianza con el Conicet en la que los productos del agro tienen una particular relevancia.

Precisamente, Expoagro e YPF Agro sellaron una alianza en 2019.



PRODUCTORES Y

EMPRESAS

"La unión se da en un marco en el que es necesario estar dentro de una exposición donde estén todos los productores y las empresas más importantes de la agroindustria. Y Expoagro siempre necesita un aliado importante", dijo Leandro Caruso, chief marketing de YPF.

En los últimos años, YPF Agro viene pisando fuerte en el sector.

"Esta empresa tiene una línea desarrollada de insumos, productos y servicios para la actividad", destacó el ejecutivo.

Según estimaron en la firma energética, del total de la facturación de la compañía (1300 millones de dólares) el 40 por ciento proviene del agro.

Eso incluye la modalidad de intercambio de granos por combustible que tienen los productores con la petrolera.



POR SOLUCIONES

INTEGRALES

"El productor necesita soluciones integrales antes de la siembra y después de la cosecha" dijo Diego Bidegain, gerente de marketing de YPF Agro durante la presentación, quien además destacó la importancia que tienen los nuevos acuerdos entre YPF Agro con Y-TEC en el desarrollo de la nueva tecnología para potenciar el negocio del productor.

"Todo lo que se produce en el mundo de los agronegocios llega a Expoagro. Muchas de las empresas venden casi un tercio de su total en el año en Expoagro e inician otras futuras ventas ahí y que cierran con el tiempo", expresó Diego Abdo, gerente de comunicación de Exponenciar.

"Este año vamos a tener mayor cantidad de empresas que llevan sus plots, que son muy importantes para el productor, ya que puede ver ahí el desarrollo tecnológico de los cultivos. Van a haber más de 16 compañías que mostrarán sus cultivos. Estamos esperanzados que sea una buena época en ese sentido", dijo, sobre la tecnología en semillas, fertilizantes y fitosanitarios que van a ofrecer durante la Expoagro.



PARA OPTIMIZAR

LOS PROCESOS

Según los especialistas, esta nueva tecnología le permitirá al productor optimizar los procesos productivos, elevar el rendimiento, mejorar la calidad de cada cultivo y disminuir los costos de producción.

"Expoagro es el punto inicial del año productivo. Estamos en plena cosecha, donde el productor evalúa lo que va a hacer a lo largo del año. Funciona como un termómetro. Y el sector agropecuario siempre tiene esa mirada a largo plazo que extiende lo que tiene que ver con la coyuntura, sea climática, económica o política. Pero sin dudas es el puntapié inicial y es ahí donde también se va a vislumbrar el clima de negocio", manifestó Abdo.



EN CUANTO AL ANIMO

DEL SECTOR

Sobre el ánimo del sector, el gerente de Exponenciar agregó que "lo que desean siempre los productores y es con lógica, es que haya reglas claras para poder producir y tener una estrategia a largo plazo, que no haya cambios económicos políticos y financieros. Lo que se necesita y pide el productor agropecuario es una mirada a largo plazo, en donde las reglas sean claras para todos y puedan mirar hacia el futuro y no estar pendientes del día a día, si suben o bajan las retenciones".



ES TIEMPO DE

OPTIMISMO

"Somos optimistas en términos generales sobre la situación del país, en particular en el agro, de manera que queremos acompañar en el desarrollo productivo de la Argentina y del sector campo", expresó Caruso sobre la situación que atraviesan los productores con la suba de las retenciones.