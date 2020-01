Desde 9000 pesos: primera alternativa de inversión en vacas con token digital SUPLEMENTO RURAL 23 de enero de 2020 Redacción Por Su valor es fluctuante y está formado por varios conceptos, como el precio de una vaca de cría preñada de buena calidad, los costos de producción y mantenimiento de esa vaca (campo, personal, alimentación, sanidad, entre otros).

FOTO INTERNET GANADERIA. El proyecto apunta a captar el interés de inversores extra agro. FOTO INTERNER VACAS. En una segunda etapa se buscará unir a productores con inversores.

Un grupo inversor acaba de lanzar una alternativa de inversión en ganadería basada en la emisión de tokens digitales.

Comenzó a operar a través de una página de Internet y ofrece la posibilidad de invertir desde 9000 pesos, apuntando a captar el interés de quienes no son del sector agropecuario pero buscan un activo real.

La iniciativa es de Openbit, una firma donde confluyen inversores en agronegocios, corredores de granos y que alquila campos en Benito Juárez y en Trenque Lauquen con 1500 vacas (ese rodeo está en crecimiento).



EL PRIMERO EN SU

TIPO EN EL PAIS

El proyecto, el primero en su tipo en el país para ganadería basado en tokens digitales, se inicia con ese rodeo pero en una segunda etapa se abrirá a productores con el fin de ganar escala y unir a ganaderos con otros inversores.

El producto que crearon es Bitcow. Es un fideicomiso ganadero y como se mencionó se basa en la emisión de tokens digitales respaldados por activos reales, en este caso hacienda.

"Por cada Bitcow emitido hay una vaca preñada respaldando ese Bitcow. Con el tiempo, se debería ir valorizando por la generación de más Bitcows (cría de las vacas) más el aumento de precio por la demanda, ya que serán limitados. Nuestro esquema está pensado en cantidad de vacas, de ahí que lo llamamos cow-flow y no cash-flow. Apuntamos a que con el paso del tiempo la inversión en vacas crezca, y creemos que el precio de la vaca también, aunque no podemos asegurarlo", expresó Guillermo Villagra, director de Openbit y de Openagro, un grupo inversor, de acuerdo a una nota publicada por La Nación Rural.

Según precisó, hoy ese producto no es una criptomoneda, al menos no en esta etapa, pero "la idea es que con el tiempo sí lo sea".



VALOR FLUCTUANTE

Su valor es fluctuante y está formado por varios conceptos, como el precio de una vaca de cría preñada de buena calidad, los costos de producción y mantenimiento de esa vaca (campo, personal, alimentación, sanidad, entre otros) y, precisó Villagra, "un valor intangible por ser tenedor de un Bitcow y poder suscribirse y venderlo totalmente online".



UNA PLATAFORMA

La plataforma que crearon para esto es www.bitcow.com.ar.

"El precio del Bitcow es de 90.000 pesos, pero se puede comprar 0,10 Bitcow por un valor de $9000. El plazo mínimo de tenencia es de 180 días, luego de ese plazo se podrá solicitar el rescate de la cuota parte", explicó.



RETORNO PARA EL

INVERSOR

Sobre el retorno para el inversor, agregó que estará dado por la acumulación del producto a lo largo del tiempo.

"Pasados los 180 días, el inversor podrá solicitar la salida del fideicomiso emitiendo una orden de rescate de la cuota parte. Todo este trámite se realizará online. Respecto de las garantías, serán las mismas vacas. Por cada Bitcow emitido habrá 1,2 vacas respaldando dicho Bitcow y estarán disponibles en la plataforma todos los documentos comerciales relacionados con la producción ganadera, planillas de vacunación, facturas de compra, guías de traslado y documentos de tránsito", indicó.



COMO NACIO EL

PRODUCTO

Villagra, que ha trabajado en otras alternativas de inversión desde Openagro con inversores externos, contó que el producto nació en medio de la inquietud de gente extra sector que quería invertir.

"Durante los últimos años mucha gente nos preguntó cómo podrían ser parte del negocio ganadero, como se puede invertir en el campo sin tener un campo. Además, la posibilidad de formar parte de un negocio con escala es un gran atractivo. De esta forma, uno invierte en un activo real pero digitalizado, con la facilidad de entrar y salir del negocio", dijo.

Según expresó, en Openbit hay un equipo de profesionales vinculados con áreas como las fintech, el agro y las finanzas.

Por otra parte, Villagra destacó que, si bien les llevará un tiempo tenerlo operativo, también apuntarán a la implementación del blockchain, una herramienta que considera "fundamental para garantizar la trazabilidad de los datos contractuales, financieros y productivos del emprendimiento".