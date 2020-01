Una beca para desarrollar narrativas visuales sobre la crisis climática global Información General 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Las subvenciones de la beca Getty Images Climate Visuals pretenden transformar la representación de problemas climáticos complejos para garantizar una mayor eficacia, inmediatez e impulsar un cambio positivo y otorgan dos premios de 10 mil dólares.

Getty Images, líder mundial en comunicaciones visuales, en asociación con Climate Visuals, el único programa respaldado por pruebas para la fotografía sobre el cambio climático, lanzó la beca Getty Images Climate Visuals, abierta a fotoperiodistas de todo el mundo que trabajen para promover las narrativas visuales que definan la crisis climática global.

La beca tiene como objetivo apoyar la creación de nuevas historias con imágenes convincentes, coloridas y poderosas que exploren la crisis, sus causas, efectos y soluciones. Estas subvenciones permitirán la producción de historias que tengan la integridad y la inmediatez para crear conciencia e inspirar acciones vitales en este momento delicado.

Los creadores de imágenes profesionales deberán aprovechar todas las cualidades para enfrentar el desafío que plantea el cambio climático global y garantizar que las capturas no solo documenten, sino que inspiren una conversación e impulsen el cambio de comportamiento.

Se otorgarán dos subvenciones, de 10.000 dólares cada una, a dos fotoperiodistas cuyo trabajo se centre en los impactos locales y las soluciones al cambio climático; no simplemente las causas, que históricamente han estado bien representadas en la cobertura de noticias tradicional.

El trabajo del fotógrafo debe demostrar elementos de los Siete Principios Visuales Climáticos para la comunicación sobre el cambio climático, publicados por Climate Visuals y basados en la investigación social sobre la eficacia de las imágenes del cambio climático. La guía incluye: mostrar a personas reales; contar nuevas historias; mostrar las causas del cambio climático a gran escala; mostrar impactos emocionalmente poderosos; entender al público; mostrar impactos locales pero serios; demostrar cautela y cuidado con imágenes de protesta.

"La misión de Getty Images es mover el mundo con imágenes", dijo Ken Mainardis, Vicepresidente Senior de Getty Images. “El fotoperiodismo tiene la capacidad no solo de educar al espectador, sino también de proporcionar una comprensión más profunda de cómo la crisis climática está afectando a personas reales de todo el mundo de manera visceral. El fotoperiodismo más poderoso cuenta una historia y toca los corazones de las personas”, agregó.

Mainardis continúa: “Estamos encantados de ampliar aún más nuestro programa de Becas, sobre todo con una organización honorable y comprometida como Climate Visuals, que ya ha trabajado tanto para cambiar estratégicamente las prácticas de trabajo de comunicadores visuales influyentes en todo el mundo y para catalizar un nuevo lenguaje visual, más convincente y diverso, para el cambio climático ".

"El proyecto Climate Visuals nació de Climate Outreach reconociendo la urgencia de imágenes climáticas que van más allá de la ilustración a la fotografía con un impacto verdadero y medible en una audiencia", dijo Toby Smith, Líder del Programa Climate Visuals.

Las presentaciones serán juzgadas por un prestigioso panel integrado por Jay Davies, director de fotografía Getty Images; Julie Doyle, profesora de comunicación climática en la Universidad de Brighton; Kate Manzo, Profesora Senior de Cambio Climático y Desarrollo en la Universidad de Newcastle; Fiona Shields, Editor de imágenes de The Guardian; y Toby Smith, Líder del programa Climate Visuals en Climate Outreach y Environmental Photographer.

La beca Getty Images Climate Visuals es parte del programa de subvenciones más amplio de Getty Images, que desde su creación ha donado más de US $ 1,6 millones a fotógrafos y camarógrafos de todo el mundo.

Se aceptarán solicitudes hasta el viernes 28 de febrero a las 11:59 p.m. PT. Los participantes pueden solicitar en línea en WhereWeStand.com/grants.



