Las obras teatrales más vistas Sociales 23 de enero de 2020 Redacción Por La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales difundió el listado de los espectáculos elegidos por el público en las tres plazas de la temporada más importantes del país.

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) difundió ayer la taquilla de las obras teatrales que convocaron mayor cantidad de público entre el 13 y el 19 de enero de 2020, en las tres plazas más importantes de la temporada: Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Buenos Aires.



Mar del Plata

Desnudos, la comedia

La obra protagonizada por Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Sabrina Rojas, Brenda Gandini y Mercedes Scápola en el Teatro Neptuno se mantuvo por segunda semana consecutiva en el primer lugar, consagrándose como la más vista, luego de realizar nueve funciones. La comedia se presenta de jueves a martes con doble función a las 21.30 y 23.15 horas, miércoles descanso. La historia cuenta el enredo de tres parejas. La conversación les lleva a pensar en si serían capaces o no reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas. Esta semana realizó 10 funciones, publicó Teleshow.



Fátima es mágica

Se mantuvo en un cómodo segundo lugar con nueve funciones. La cómica fue la primera en desembarcar en Mar del Plata y se presenta en Teatro Roxy. Fátima es presenta junto a Ariel Tarico y el mago Emanuel. Se presentan distintos personajes como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner hasta Carlos Tevez. El espectáculo también llevo a cabo nueve funciones.



Moldavsky Reperfilado

El cómico -que se presenta en el Teatro Mar del Plata- se ubicó en el tercer puesto, aunque sigue siendo de los espectáculos más elegidos por el público. Con cinco funciones realizadas, el humorista cierra el podio de los tres primeros.



Les Luthiers - Gran Reserva

La obra es una antología que reúne, renovados, grandes éxitos de su historia, con obras memorables como “La Balada del 7º Regimiento”, “San Ictícola de los Peces”, “Entreteniciencia Familiar”, “La Hora de la Nostalgia”, “Quien Conociera a María”, el bolero “Perdónala”, “Ya No te Amo, Raúl”, “Rhapsody in Balls”, “El Sheriff Benson”, “Música y Costumbres de la Isla de Makanoa”, entre otras. La formación actual del conjunto se compone de Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor, Horacio Tato Turano y Roberto Antier. Se presenta en el Teatro Tronador y con funciones se ubicó en el cuarto lugar en materia de recaudaciones.



Departamento de soltero

Nicolás Cabré, Laurita Fernández y Christian Sancho se presentan en el Teatro América y a diferencia de la semana anterior se ubicó en el quinto puesto, con nueve funciones realizadas. Se trata de una comedia romántica que aborda desde el humor temas sensibles como el machismo, la dignidad y el auténtico amor.



Villa Carlos Paz

Atrapados en el Museo

El espectáculo encabezado por Pedro Alfonso y Julieta Prandi se ubicó en el primer puesto, con doce funciones realizadas en el Teatro del Lago. En la comedia suceden hechos extraños e inesperados que generan diversas situaciones divertidas para toda la familia.



Un estreno o un velorio

Con siete funciones, el espectáculo encabezado por Flavio Mendoza se mantuvo en el segundo lugar en el podio de los elegidos. La comedia se presenta en el Teatro Luxor, junto a grandes artistas de la escena local.



Perfectos desconocidos

La comedia se mantuvo en el tercer lugar, luego de siete funciones en el Teatro Melos. Interpretada por Fabián Vena, Iliana Calabró, Romina Gaetani, Nacho Gadano, Alejandro Muller, Germán Tripel y Paula Morales, la obra de teatro logra entrar en el podio de las más elegidas.



Rotos de amor

La comedia dramática sorprendió esta semana alcanzando el cuatro lugar de la tabla con seis funciones. Rotos de amor cuenta con humor las historias amores y desamores, de encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes, quienes se ven reflejados desde sus dificultades para rearmar su vida luego de distintas rupturas amorosas. La obra reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de estos visitadores médicos, quienes resultan ser unos “perdedores sin remedio”. Actúan Hugo Arana, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Pepe Soriano



Con ustedes, Camilo y Nardo

El dúo cómico cordobés se mantiene en el quinto puesto. Con la realización de cuatro funciones, se presentan en el teatro Acuario.



Buenos Aires

Kinky Boots

Con localidades agotadas, el musical copó la calle Corrientes y de esta manera el multipremiado musical de Broadway, lideró la taquilla porteña en su primera semana en el Teatro Astral con seis funciones.

La obra protagonizada por Martin Bossi y Fer Dente, logra una complicidad absoluta con el público que delira, canta, baila y aplaude de pie hasta el final en cada una de sus presentaciones.



Una semana nada más

Luego del suceso de “El otro lado de la cama” (que fue vista por más de 350.000 espectadores) Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas se presentan junto con Flor Vigna - para presentar una obra muy divertida. “Una semana nada más”, está escrita por Clement Michel y tiene la dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general de Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Preludio Producciones. En su segunda semana en la cartelera, se ubicó en el segundo lugar con un total de cinco funciones en el teatro El Nacional.



Cabaret

El musical se desarrolla en 1930 dentro del Kit Kat Klub, un night club berlinés donde se pretende evadir toda realidad disfrutando de la vida con humor e ironía. Veintidós artistas, entre actores, cantantes, bailarines y músicos, componen el elenco encabezado por Florencia Peña (Sally Bowles), Mike Amigorena (Emcee, el maestro de ceremonias), Cabaret cuenta con libro y música de Joe Masteroff, John Kander y Fred Ebb. Versión y Adaptación de Fernando Masllorens y Federico Gonzalez del Pino, Traducción de canciones de Gonzalo Demaría, Dirección Artística de Alberto Negrin, Direccion de Actores de Claudio Tolcachir, Dirección Musical de Gerardo Gardelín y producción General de Gustavo Yankelevich para RGB Entertainment Group. Con cinco funciones en el teatro Liceo se ubicó en el tercer lugar.



La Verdad

Otra de las obras que se reestreno esta semana. Con un total de seis funciones en el Paseo La Plaza terminó en el cuarto lugar. Juan Minujin, Jorgelina Aruzzi, Valeria Lois, Héctor Díaz y Ciro Zorzoli forman parte del elenco.



Hello Dolly!

El emblemático musical con libro de Michael Stewart y música y letra de Jerry Herman, subió a escena en el escenario del teatro Ópera y tiene como protagonista a Lucía Galán que interpretará a Dolly Levi; y significó su regreso al género en un proyecto que la tiene muy entusiasmada, ya que este papel era una asignatura pendiente de Lucía, al tener como referentes artísticas a figuras como Barbra Streissand, quien interpretara a Dolly en el estreno cinematográfico en 1969 y a Bette Midler, quien encarnó éste adorado personaje en Broadway. Con un total de cinco funciones se metió entre los cinco primeros.