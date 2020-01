Evo Morales encabezó masivo acto del MAS en Buenos Aires Nacionales 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ex presidente de Bolivia Evo Morales encabezó ayer un acto político en el estadio de Deportivo Español, de cara a los comicios del 3 de mayo en el vecino país, y pronunció un discurso con varias críticas a los Estados Unidos, al tiempo que remarcó que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), va a "recuperar la democracia y volver al Gobierno".

"Vamos recuperar la democracia y vamos a volver al Gobierno el 3 de mayo con el voto del pueblo, pacífica y democráticamente", subrayó Morales en su extensa exposición, mientras el designado candidato presidencial del MAS boliviano, Luis Arce, seguía sus palabras desde la primera fila, junto a quien fuera el vicepresidente del dirigente cocalero, Álvaro García Linera.

Acompañaron a Morales en el acto en el estadio del barrio de Bajo Flores dirigentes sindicales y sociales argentinos, como el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Por su parte, Morales condenó "la participación activa de los Estados Unidos en el golpe de estado" que considera que sufrió al tener que abandonar su cargo tras las elecciones del 20 de octubre en medio de una fuerte crisis política, y agregó: "Estados Unidos no nos perdona no haber estado en las inversiones del litio" en Bolivia.

"Quiero recordar que la Argentina también tiene litio (el metal que se utiliza para la fabricación de las baterías de celulares, tabletas y notebooks). Que lindo sería que los países latinoamericanos industrialicen el litio", propuso en un mensaje a la gestión de Alberto Fernández.

Por otro lado, dijo que el MAS "es el instrumento político para la soberanía del pueblo y de los sectores más humillados", sostuvo que "el antiimperialismo garantiza la esperanza de las futuras generaciones" y condenó "la concentración de la riqueza en pocas manos".

Luego, reivindicó sus 13 años de Gobierno y volvió a apuntar contra Washington: "El golpe de estado fue porque no nos perdonan que los movimientos sociales demostraran que sin capitalismo es posible un nuevo mundo, que sin el FMI es posible una Bolivia digna y soberana", enfatizó.

Una multitud de integrantes de la numerosa comunidad boliviana en la Argentina colmó el campo y las tribunas del estadio, donde se agitaron numerosas banderas de colores, denominada "wiphala", que representan a los pueblos originarios.

El acto había comenzado a primera hora de la tarde con el show de una serie de bandas musicales, la mayoría bolivianas, que dieron pie a una fiesta cultural que se prolongó hasta el inicio de los discursos políticos.

El candidato Arce, quien fuera ministro de Economía de Morales, encabeza la fórmula del MAS que disputará las elecciones bolivianas del 3 de mayo, secundado por David Choquehuanca, quien se desempeñó como canciller.