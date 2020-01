Filmus reafirma soberanía argentina sobre Malvinas Nacionales 23 de enero de 2020 Redacción Por HOY ANTE NACIONES UNIDAS

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, reafirmará hoy ante las Naciones Unidas el "legítimo e imprescriptible" reclamo de ejercicio de la soberanía argentina sobre el archipiélago en el Atlántico Sur, a 187 años de "la ocupación ilegal por parte del Reino Unido".

Filmus sostendrá la posición del Gobierno nacional durante un encuentro que se desarrollará en Nueva York con los miembros de la Mesa del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

Según indicó la Cancillería en un comunicado, Filmus también pedirá que "sean respetadas las resoluciones anuales del Comité, que contienen un llamado a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa".

En ese marco, planteará la "importancia" que el presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá le otorgan a la cuestión Malvinas.

Tal como indicó el Presidente en su discurso de asunción, "para la democracia argentina no existe otro camino que el de la diplomacia y la paz para hacer valer su demanda".

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina mantendrá también una reunión en el ámbito de Naciones Unidas con María Luiza Ribeiro Viotti, jefa de Gabinete del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

En ese cónclave, Filmus reafirmará "el interés de la Argentina en la misión de buenos oficios encomendada al Secretario General por la Asamblea General, cuyo objetivo es lograr que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones de soberanía respecto de la Cuestión Malvinas".

La Mesa se encuentra compuesta por la presidenta del Comité, embajadora de Granada, Keisha McGuire, y los embajadores de Cuba, Indonesia, Sierra Leona y Siria.

El Comité Especial de Descolonización es un organismo subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas creado en 1961 con el encargo de "monitorear e impulsar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos bajo administración de potencias coloniales siguiendo el propósito de poner fin al colonialismo".

"La relevancia fundamental de este órgano fue reconocida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva respecto del archipiélago de Chagos, en la que resaltó el rol de la Asamblea General y su importancia en los procesos de descolonización", señaló la Cancillería.

Además, precisó: "Ese tribunal estableció que es aquel órgano representativo de la ONU -y no la potencia colonial, como lo afirma el Reino Unido en la "cuestión Malvinas"- el que debe indicar las formas de poner fin a las situaciones coloniales conforme la función que le otorga la Carta de las Naciones Unidas".

"La Argentina valora y agradece la importante labor que lleva adelante el Comité", agregó el comunicado.