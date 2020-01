El equipo que perfila Russo para jugar ante el "Rojo" Deportes 23 de enero de 2020 Redacción Por El DT "Xeneize" paró un once en la práctica de ayer, que gana fuerza para arrancar el domingo en el clásico ante Independiente.

FOTO WEB NUEVA PRUEBA. / Russo paró un 11 pensando en Independiente.

En la práctica de ayer por la tarde, Miguel Angel Russo siguió ensayando de cara a su debut oficial en su segundo ciclo en Boca. El DT paró un equipo y se empieza a perfilar el 11 que jugará el domingo contra Independiente, en la Bombonera, desde las 21:45, por la fecha 17 de la Superliga.

Las principales novedades fueron que Eduardo Salvio estuvo integrando el mediocampo y como delanteros actuaron el colombiano Emanuel Villa y Mauro Zárate, quienes mostraron un muy buen nivel en los amistosos de pretemporada. Los que perderían la pulseada para meterse entre los titulares serían Carlos Tevez y Wanchope Ábila.

El equipo fue con: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Frabra; Jorman Campuzano; Salvio, Bebelo Reynoso, Agustín Obando; Villa y Zárate. ¿Habrá más variantes de cara al fin de semana o será el definitivo?



ANDRADA, DIFERENCIADO

El arquero Esteban Andrada se entrenó ayer de manera diferenciada y está en duda su presencia en el reinicio del campeonato.

Andrada no practicó a la par de sus compañeros debido a que se recupera de un esguince de ligamento lateral interno de rodilla derecha y realizó trabajos primero en el gimnasio y luego en kinesiología. El arquero de Boca no jugó en ninguno de los dos encuentros amistosos que el conjunto de La Ribera disputó durante la pretemporada, ante Universitario de Lima y frente a Athletico Paranaense.

La idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, no exigirlo, ver cómo evoluciona y el viernes el entrenador Miguel Ángel Russo evaluará si está o no en óptimas condiciones para enfrentarse al elenco de Avellaneda.

Por otra parte, trascendió el rumor de que el Minnesota United estaría interesado en contratar al mediocampista Emanuel Reynoso y que dirigentes del club estadounidense habrían iniciado negociaciones con sus pares de Boca.

Reynoso llegó al club de La Ribera en enero de 2018, tiene contrato hasta junio de 2022 y, según se supo, solo saldría de Boca si la oferta es por una venta y a cambio de una cifra que sea irrechazable.