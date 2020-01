Bajo perfil de Cristina Nacionales 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La ex mandataria Cristina Kirchner no desarrolló ninguna actividad en su segunda jornada como presidenta interina en reemplazo de Alberto Fernández, quien se encuentra de viaje en Israel. Como habían anticipado en su entorno, la ex presidenta se mantuvo con un bajo perfil en el inicio de su período a cargo del Gobierno, que comenzó este martes al mediodía cuando firmó el acta oficial ante el escribano general.

Hasta entrada la tarde de este miércoles, Cristina Kirchner no había desarrollando actividades ni en su oficina del Instituto Patria ni en su despacho del Senado, indicaron voceros a NA. Tampoco tuvo actividad en sus redes sociales, ya que los últimos mensajes en sus cuentas de Twitter y Facebook son los referidos a la nota que subió para comentar sus impresiones del documental de la plataforma Netflix sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman, publicada el lunes, un día antes de quedar a cargo del Gobierno.

Cristina Kirchner ejerce por estas horas de manera interina el rol de jefa de Estado 1.565 días después de haber dejado el poder el 9 de diciembre del 2015.