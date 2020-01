Ministros al Congreso por proyecto de deuda Nacionales 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los diputados de Juntos por el Cambio pidieron que el proyecto de Ley de Restructuración de la deuda sea girado a dos comisiones y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presente en el Congreso para explicar la iniciativa.

El pedido fue consignado en una carta dirigida al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y emitida un día después de que el oficialismo enviara al Congreso el Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa".

El documento lleva la firma de tres líderes de los bloques que componen Juntos por el Cambio: Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Cristian Ritondo, del PRO; y Mario Raúl Negri, dirigente radical y presidente del interbloque compuesto por las tres fuerzas.

Fuentes del bloque Juntos por el Cambio en el Diputados aseguraron a NA que "la idea es debatir la propuesta y que no sea un mero trámite", por lo que se piden "tres puntos": la constitución de la Comisión de Finanzas, que el proyecto se debata en un plenario de Finanzas y Presupuesto con la presencia de Guzmán, y que se constituya la Bicameral de Deuda Pública.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que representantes del Gobierno asistirán al Congreso para explicar el proyecto sobre la deuda "si así se requiere" por parte de las autoridades parlamentarias. "Estamos confiados en que se le de tratamiento la cuestión de la deuda, que no es una cuestión no de este Gobierno sino que es un tema que impacta en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas", sostuvo Cafiero.

En declaraciones a la prensa, señaló: "Evidentemente, es algo que despierta mucha inquietud y le queremos dar por primera vez tratamiento legislativo, para que todas las voces se escuchen y se expresen sobre la temática de la deuda, porque es algo que trasciende a este Gobierno y queremos ser responsables en ese sentido".