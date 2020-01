Defensa se quedó sin entrenador Deportes 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El entrenador Mariano Soso renunció a su cargo en Defensa y Justicia y la entidad de Florencio Varela explicó que el técnico decidió dar un paso al costado porque "no esperaba la salida de jugadores de su base titular".

En un comunicado que se difundió ayer, la entidad indicó: "El Club Social y Deportivo Defensa y Justicia informa que Mariano Soso dejó de ser el entrenador del primer equipo. En el día de ayer el entrenador le manifestó a los dirigentes que no continuaría en el cargo".

"El motivo que transmitió es que no esperaba la salida de jugadores de su base titular. El club agradece a Mariano Soso por su etapa en el club y desea lo mejor en el futuro", continuó el escrito.

Finalmente el club señaló: "la práctica estará interinamente a cargo de Pablo de Muner, entrenador de la división Reserva, quien dirigirá al equipo el día domingo y hasta que la institución resuelva quién será el nuevo entrenador".

Por su parte el presidente del "Halcón", José Lemme, reconoció que la salida del entrenador lo sorprendió "mucho", y agregó que entiende que "se le hayan ido jugadores, pero también esto es nuestro club. Nunca le pondríamos el pie a un jugador para que no crezca".

Si bien para esta temporada se incorporaron Washington Camacho, Matías Laba, Rubén Botta, Nahuel Barrios, Eugenio Isnaldo y Nelson Acevedo, se fueron jugadores importantes para Soso como Alexis Castro y Bautista Merlini, que retornaron a San Lorenzo, y Rafael Delgado que pasó a Colón de Santa Fe.

Defensa y Justicia recibirá al domingo a Talleres de Córdoba a las 17.35 en el reinicio de la Superliga y se estima que De Muner sería el técnico interino en ese encuentro.