Los que quieren sumar rodaje Deportes 23 de enero de 2020 Redacción Por Marcos Valor y Gastón Tellechea, ambos defensores, junto al arquero Cristian Geist son los tres juveniles que vienen llevando a cabo la pretemporada con el plantel profesional de la "Crema".

FOTO WEB HORA DE BAUTISMO. / Marcos Valor, Gastón Tellechea y Cristian Geist con un look particular en su primera pretemporada con el plantel profesional albiceleste.

Atlético de Rafaela se prepara para una nueva temporada. El equipo de Walter Nicolás Otta cerró de buena manera el 2019, los resultados acompañaron y ello trajo cierta tranquilidad de cara a la segunda parte de la Primera Nacional, donde se definirá todo.

Mientras sigue adelante con los trabajos de verano el DT y la dirigencia trabajan en la conformación final del plantel con algunos futbolistas que fueron cedidos a préstamos a otros clubes, quizás algún otro pueda partir en los próximos días, mientras se espera la definición del tema: Matías Godoy. Lo mismo sucede con la llegada de algún refuerzo.

En ese mientras tanto, Otta subió a tres juveniles para que desarrollen la pretemporada con el plantel profesional. Se trata del arquero Cristian Geist y los defensores Marcos Valor y Gastón Tellechea. Los tres estuvieron la semana pasada en la concentración y Valor, con paso en selección Sub17 de Micó, en 2016, viajó y jugó unos minutos el martes ante Nacional de Montevideo, en el segundo amistoso de preparación.

Transitan sus primeros pasos con los profesionales y para ellos es todo un sueño. Marcos Valor, santiagueño de Termas de Río Hondo, tiene 19 años y se desempeña como marcador de punta por el sector izquierdo y también puede cumplir la función de central. “Fue algo que no imaginaba, si bien uno siempre lo espera, poder hacer una pretemporada con primera, no lo esperaba en este momento y gracias a Dios se me pudo dar”, confesó el zurdo. Este es su quinto año en Atlético y antes de llegar a la ‘Crema’ jugó dos años en Rosario Central.

“Desde chiquito sueño con llegar a primera y espero que Dios me lo haga cumplir, es un sueño que anhelo mucho”, contó el defensor.

Quién se perdió el primer amistoso ante Patronato, y tampoco viajó a la localidad de Trinidad, fue Gastón Tellechea, quien sufrió una molestia en el cuádriceps derecho. Así y todo el correntino de Curuzú Cuatiá contó: “Para mi cada entrenamiento es una oportunidad, así que doy lo máximo de mí para estar a la altura de mis compañeros y ayudar, apoyar al grupo”.

Con 20 años y Tellechea suma su primera pretemporada, lo cual es “una sensación muy linda para mí como para mi familia, que siempre me apoyaron”.

Es su séptimo año en el club de barrio Alberdi. Arrancó jugando en el Club Victoria, de su ciudad. A los 11 años se fue a Villa Constitución, Santa Fe, a la escuela Ernesto Duchini donde estuvo tres años en la Academia y a sus 14 de edad llegó a la “Crema”.

“Mi gran objetivo es debutar en la primera de Atlético”, comentó Tellechea, que luego agregó: “Después que llegue ese momento seguir mejorando y creciendo”.

“Le agradezco a Dios por poder estar con este hermoso grupo porque a pesar de ser excelentes jugadores, también son excelentes personas”, cerró.