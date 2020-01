Para el fiscal, la "intención fue darle muerte al joven" Policiales 23 de enero de 2020 Redacción Por EL CRIMEN EN VILLA GESELL

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró ayer que la intención de los diez rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido fuera del boliche Le Brique en Villa Gesell fue "claramente darle muerte al joven" y además explicó que todos podrían ser condenados a prisión perpetua.

"A dos -de los acusados- se les imputa la ejecución del hecho y al resto la participación, es decir, haber impedido que los amigos de la víctima lo pudiesen ayudar. Esa es la hipótesis", sostuvo Escoda.

Además, el fiscal explicó que los ocho acusados de ser partícipes necesarios del homicidio impidieron que Báez Sosa fuese ayudado por sus amigos "con el propósito que la víctima siga siendo golpeada".

En declaraciones al canal de noticias TN, el fiscal Escoda contó que tras hacerle las pericias de rigor a los detenidos, "nada indica que estuvieran bajo los efectos de alcohol o las drogas. Estaban lúcidos cuando se los detuvo".

"Lo que sostiene la fiscalía, y al menos hasta ahora comparte el juzgado, es que ellos salen con la intención de dar muerte, predestinados a golpearlo hasta este resultado. Y la alevosía se da porque los golpes se dan cuando la víctima estaba de espaldas y con la superioridad numérica entendemos que actuaron sobre seguro", explicó.

Al ser consultado sobre la pena que podrían recibir los imputados, Escoda comentó: "la pena es la misma para todos, prisión perpetua. Vamos a ver si después de las ruedas de reconocimiento esto se sigue manteniendo".



BURLANDO CON

LA QUERELLA

El estudio del abogado Fernando Burlando se presentará ante la Justicia en las próximas horas para hacerse cargo de la querella de la causa por el crimen del joven Fernando Báez Sosa.

Así lo confirmó este miércoles el abogado Fabián Amendola, que pertenece al estudio de Burlando. Explicó que "para sostener la acusación voy a tener que ver el expediente" y dijo que le gustaría "participar de las ruedas de reconocimiento". Además, Amendola comentó que van a pedir prisión perpetua para los acusados.

Tras el sepelio del joven asesinado, Graciela, la madre de Fernando, contó en declaraciones a la prensa que su hijo quería ser como Burlando.



PROHÍBEN VENTA Y

CONSUMO DE ALCOHOL

El municipio de Villa Gesell emitió una resolución mediante la cual prohíbe y sanciona el consumo de alcohol en vía pública, una medida que se emparenta con normas ya vigentes en Mar del Plata, con restricciones absolutas para ingresar con bebidas alcohólicas a sectores de playa y otros espacios de acceso público.

El decreto municipal prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en "la vía pública, playas, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos u otros sitios de igual naturaleza". Las multas podrán ser de hasta $ 34.450 y se incautará la bebida en cuestión.



HABLO DE "SUICIDIO"

Luciano Pertossi, uno de los diez rugbiers que permanecen detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, considera que lo culpan "por no haber parado una pelea" y hasta mencionó la posibilidad de decidir quitarse la vida.

"Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y, sabiendo que en mi situación si sus amigos se están peleando tampoco hubiera podido hacer nada", expresó el joven en su cuenta de la red social Instagram.

Pertossi, de 18 años, y hermano de Ciro (19), uno de los principales implicados en el caso, también mencionó la posibilidad de un suicidio en el que queden implicados los que lo acusan.

"Si yo decido una situación de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serían culpables del delito que me acusan", advirtió.