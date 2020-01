Inseguridad, el tema principal en el Concejo Locales 22 de enero de 2020 Redacción Por En un encuentro realizado ayer con legisladores provinciales y nacionales, se trataron temas muy importantes que tienen que ver con la seguridad y la problemática de los menores en conflicto con la ley.

FOTO JORGE BARRERA JUNTA. El Concejo Municipal abordó una temática que preocupa y mucho tanto a los ciudadanos rafaelinos como a las autoridades locales, provinciales y nacionales.

En base a los graves hechos de inseguridad que han ocurrido en la ciudad en los últimos tiempos, donde los menores de edad están siendo protagonistas en la mayoría de los hecho delictivos que están aconteciendo, concejales y legisladores trataron durante la mañana de este martes, en una importante reunión de seguridad que se llevó a cabo en en el sexto piso de la Municipalidad, sede del poder legislativo rafaelino, las posibles modificaciones de leyes en los Códigos Procesal Penal y Juvenil, y pidieron tener conocimiento acerca de nuevos proyectos que se estén elaborando sobre seguridad. En el debate que duró algo más de dos horas, estuvieron presentes el concejal Lisandro Mársico, quien presidió el Concejo debido a que el Intendente se encuentra de vacaciones y está siendo reemplazado por Germán Bottero, los diputados provinciales Pablo Pinotti (FPCyS), Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia), el senador provincial Alcides Calvo y el senador nacional Roberto Mirabella, además del cuerpo completo de concejales de la ciudad.



"AVANCEN CON ALGO"

Con respecto a lo que ha quedado de dicha reunión y lo que se charló con los legisladores, Mársico, en diálogo con La Mañana de ADN, comentó que "en primera medida, nosotros estuvimos hablando cómo se están dando los avances de los procesos legislativos del Código Procesal Juvenil, algo que es muy importante. Hay un proyecto del senador Enrico que fue aprobado en la cámara de senadores en noviembre del año pasado y que ahora está en diputados y que reclamamos esa aprobación para que ese código procesal juvenil pueda implementarse, ya que hoy la parte de instrucción la lleva adelante un organismo y el juzgamiento otro, ya que el Juzgado de Menores viene haciendo todo. Esto también tiene que ver con la institucionalización de los menores no punibles, todo un problema hoy en día. Esto brindaría algunas soluciones con respecto a la minoridad en conflicto con la ley. Obviamente, siempre está el problema de la falta de lugares para contener a los menores en conflicto con la ley, algo que deberán afrontar los que hoy están gobernando para darle una solución, porque podemos tener las mejores leyes pero si no tenemos después los recursos para poder aplicarla se vuelve complejo y parecería inútil tener una legislación sin recursos. La legislación debe ir acompañada de recursos. Y también, con respecto a cuestiones federales, Mirabella nos habló sobre los proyectos en los que él está trabajando y que tiene que ver con la inseguridad. Se habló también sobre la baja de la imputabilidad, naturalmente, de los menores donde, obviamente, hay posiciones encontradas tanto aquí, entre los que estábamos, y como seguramente las hay en las distintas cámaras de la nación. Personalmente, lo que reclamé es que den la discusión, que avancen con algo, pero avancen. Tienen el poder a nivel país, convoquen a quien sea necesario, que se dé el debate como en su momento se dio por el nuevo Código Civil. Hoy creo que el debate es mediático y no en las Cámaras. Cuando se lo reformó, se dio una gran discusión que después terminó llevándose esos proyectos a las cámaras y votándose. Salió aprobado por un consenso pero generemos esos ámbitos con profesionales del ámbito nacional e internacional y lleguemos a una conclusión. Hace mucho que estamos trabajando en esto y no ha definición. Lo mismo pasa con el juicio por jurado, por ejemplo, cuestiones que la sociedad reclama ante los legisladores, pero hay que dar el debate. Así como ahora podemos llegar a avanzar en el código procesal juvenil en la provincia porque vamos a ver si esto que se aprobó en el senado se pueda aprobar en diputados y se transforme en esta ley tan importante".

Acerca de las sensaciones que le quedó de este encuentro y del verdadero compromiso de los legisladores de cara a este pedido, Mársico agregó que "en lo que tiene que ver con el código procesal juvenil me parece que esto puede avanzar. Por lo menos había conformidad. Y sobre la imputabilidad de los menores a nivel nacional lo veo algo más difícil, más complicado. Después hay otras cosas que mencionó el senador Mirabella, y que se puede llegar a avanzar que sería, por ejemplo, si para la provincia de Santa Fe, en lo que tiene que ver con el juzgamiento de las causas, se podría cambiar una parte del procedimiento en el cual sería más beneficioso en el código de procedimiento federal, que es muy difícil de explicar, pero sin modificar la ley. Esto se está haciendo en Salta y Jujuy y Santa Fe podría adherirse también, y tiene que ver con que toda la parte de investigación la lleve adelante el fiscal federal y después el juez juzgue. La idea es que Santa Fe avance sobre esto, con que la instrucción la lleve por completo el fiscal federal y que el juez juzgue. Hoy el juez interviene en la instrucción, y si quiere puede formar parte de eso. Mirabella nos planteó que se necesita esto y se está trabajando en ese aspecto y no se necesita que se modifique la legislación o la ley, ya que se necesita solamente que la comisión bicameral lo autorice". Por último, el edil demoprogresista acotó que "a donde vamos, ya sea en la panadería o en algún comercio, te piden que cambien las leyes en algunos aspectos, y nosotros les trasladamos esas inquietudes a los legisladores, pero va de la mano con el presupuesto para poder aplicarlas. Después definen las cámaras, pero nosotros los concejales les llevamos lo que nos pide y dice la gente".



"EL TEMA DE TODO POLITICO"

A su turno, sobre la problemática de la inseguridad en Rafaela y la región, el diputado Juan Argarañaz manifestó ante los medios locales que "valoramos muchísimo la reunión porque estuvieron presentes los 3 niveles del estado. En lo que respecta a la parte legislativa me pareció super positiva también como para ir nivelando la información que tenía cada uno de los niveles del estado y también para ir tirando algunas propuestas en ese sentido. En este sentido, mañana -por hoy- tenemos una reunión donde se juntará la comisión de seguridad y que va a ser ampliada, ya que invitaron a todos los diputados y diputadas y así realizar un tratamiento de la ley de emergencia y en especial ver cómo acelerar el código procesal juvenil. La inseguridad es el tema que está en la agenda de todo político. En mi caso, en las últimas semanas he tenido reuniones con el intendente y con familiares de víctimas, como los de Emanuel y los de Gonzalo, y también con la Federación de Entidades Vecinales. También estuvimos presentes en el lanzamiento de la mesa de articulación para la niñez y la adolescencia y es un tema en el que tenemos que ponerle foco, ya que hay que seguir tirando nuevos proyectos a presentar". Y sobre la ley de emergencia, manifestó que "la misma venía con un paquete de 4 leyes de emergencia, la alimentaria, seguridad, contrataciones directa y fiscal. Nosotros como bloque la hemos aprobado porque veíamos el diagnóstico que estaba planteado. Ahora, lo que se está tratando de hacer es presentar una nueva ley de emergencia que seguramente la va a estar tirando el ejecutivo. También hay una ley de emergencia presentada por un diputado en julio del año pasado y que todavía tiene estado parlamentario y que también se la podría estar tomando".