Atlético no pudo con Nacional pero dejó una buena imagen Deportes 22 de enero de 2020 Redacción Por La “Crema” lo ganaba 2-0 pero el elenco uruguayo, con fallos arbitrales muy dudosos, lo dio vuelta y lo terminó ganando 5 a 3. Leo Acosta y dos de Ijiel Protti (el segundo un golazo) para el equipo de Walter Otta. El sábado jugará el tercer juego de preparación en el Monumental.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. BONJOUR (EL PAIS) BUENA PRUEBA. / Atlético no pudo con Nacional de Montevideo pero dejó una buena imagen en este segundo amistoso de preparación. FOTO M. BONJOUR (EL PAIS) NO PUEDE. / Reinaldo Alderete intenta detener a Gonzalo Bergessio.

Los ocho goles que hubo anoche en la localidad uruguaya de Trinidad hablan por si solos. El amistoso jugado por Nacional, el actual campeón uruguayo, y Atlético de Rafaela fue, parejo, de ida y vuelta, entretenido; con varios errores y fallas arbitrales increíbles, que describieron de cuerpo entero a un partido preparatorio de verano y el cual se lo terminó llevando el conjunto de Montevideo por 5 a 3.



La “Crema”, más allá del resultado y los detalles, sobre todo defensivos, en los cuales tendrá que seguir trabajando y puliendo, dejó una buena imagen ante un rival, de otra talla. Leo Acosta abrió el marcador para el conjunto rafaelino, Ijiel Protti aumentaba y ponía las cosas 2-0 y el propio goleador del elenco albiceleste en la primera rueda de la Primera Nacional, metió un golazo para el descuento.



De contra y con transiciones rápidas el equipo de Walter Otta sorprendió al Bolso. Con el correr de los minutos, acompañado de groseros fallos arbitrales, el conjunto ‘Tricolor’ marcó algunas diferencias, principalmente a la hora de definir.



Protti le ganó en lo alto a Orihuela, y de cabeza asistió a Leo Acosta que recibió, dominó, encaró, enganchó y remató cruzado para poner la pelota en el palo más lejano del portero de Nacional y marcar así el 1 a 0.



Unos minutos después, el elenco de Otta fue letal con una salida rápida. A los 19 minutos, con todo Nacional en ataque Protti picó al vacío y ante la apresurada salida del 1, lo eludió y definió para poner el 2 a 0.



El descuento del conjunto Charrúa llegó rápido, por intermedio de Gonzalo Castro, tras un clarísimo off side que no sancionó el árbitro. Luego, Gonzalo Bergessio igualó el pleito y lo puso en ventaja, de penal que no fue. Finalmente, Brian Ocampo puso el 4 a 2 para cerrar el primer período.



En el complemento, el ritmo fue otro. Nacional introdujo diez variantes (muchos juveniles). Sebastián Fernández volvió a estirar diferencias, de penal, luego de una clara falta de Lucas Blondel.

Para el cierre del encuentro quedó el golazo que anotó el oriundo de Arteaga. Protti recibió una pelota afuera del área, luego de unos rebotes, Cougo intentó marcarlo pero el delantero se escapó y luego, de caño, también dejó en el camino al zaguero Rochet para definir ante la salida del porteo de manera sutil y colocar la pelota junto a un palo.



Atlético de Rafaela, al igual que en su primer amistoso (el sábado pasado en Paraná), volvió a dejar una buena imagen y así continuar su preparación para el regreso de la PN, para el 7 de febrero, de la mejor manera. El elenco de Otta estará jugando el próximo sábado en Alberdi, recibiendo a Brown de San Vicente, en lo que será su tercera prueba veraniega.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Nacional de Montevideo: Luis Mejía; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Matías Viña; Felipe Carballo, Emiliano Martínez, Brian Ocampo y Pablo García; Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. DT: Gustavo Munúa.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti. DT: Walter Otta.



Goles en el primer tiempo: 11m Leonardo Acosta (AR), 19m Ijiel Protti (AR), 20m Gonzalo Castro (N), 32m y 40m de penal Gonzalo Bergessio (N), 45m Brian Ocampo (N).



Goles en el segundo tiempo: 9m de penal Sebastián Fernández (N), 28m Ijiel Protti (AR)



Cambios: Nacional: 45m Sergio Rochet x Mejía, Lautaro Pertusatti x A. Méndez, Joaquín Sosa x Corujo, Ayrton Cougo x Viña, Joaquín Trasante x Carballo, Alfonso Trezza x García, Martín Satriano x G. Castro, Thiago Vecino x Bergessio. Atlético: 45m Enzo Copetti x Acosta, 55m Maximiliano Paredes x Alderete, 65m Ángelo Martino x Mendieta, 75m Mauro Marconato x Pérez, Tomás Lerman x Protti, 80m Stéfano Brundo x Rodríguez, 82m Marcos Valor x Liporace, Facundo Britos x Blondel.



Estadio: Juan Antonio Lavalleja.