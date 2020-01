"Cada 10 de enero vuelvo a cumplir años", dijo Milanesio

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El pasado viernes 10 de enero, la Comuna local junto a un buen número de invitados, compartió la proyección del documental “Vorágine” cortometraje documental digital que trata sobre el Tornado de San Justo ocurrido el 10 de enero de 1973. La muestra se llevó a cabo en el Hall de Sociedad Italo Argentina que estuvo colmado y contó con la participación de Gustavo Milanesio que vivió en carne propia ese momento.

El material fue presentado por el autor y director del trabajo, el Técnico Cinematográfico Fernando Molinas, oriundo de Calchaquí quien ha invertido muchas horas y muchos personajes en el corto presentado.

47 años después, el argumento recoge de manera cronológica las dolorosas anécdotas de 4 mujeres: Liliana, Marta, Esther y Myriam. Desde tenerlo a no tener nada.

La catástrofe, la más grande en América, ocurrida en San Justo (Santa Fe) tiene su relación con nuestra localidad porque dos humbertinos Liliana Nasi y Gustavo Milanesio estuvieron viviendo en carne propia ese momento.

Gustavo Milanesio realizó un raconto breve, porqué con 8 años se encontraba en el lugar y como lo vivió él y la familia donde estaba de visita. “Fue un momento muy duro que cada 10 de enero me vuelve a la memoria, la verdad, cumplo otra vez años, decía Gustavo. “Se levantó el viento fuerte y cuando cierro una ventana veo la columna de aire con alta velocidad angular de color negro que llegaba desde el sector noreste arrasando todo lo que encontraba”. “No duró más de 10 segundos, logramos meternos debajo de una cama y tuvimos suerte que la nuestra fue la única habitación que el viento no tocó. Alrededor estaba todo destruido”.

A continuación Fernando Molinas contó como realizó el trabajo y la suerte de tener mucha gente que testimonió ese acontecimiento.

En el final el titular de la Comuna Mauro Gilabert agradeció a la concurrencia y a los presentadores y prometió continuar con este tipo de presentaciones culturales a todos los niveles.