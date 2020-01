Libertad recibe a Hispano Deportes 22 de enero de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

Libertad de Sunchales recibirá esta noche a Hispano Americano de Río Gallegos en un partido correspondiente a la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. El comienzo está programado para las 21.30 en el Hogar de los Tigres, con el arbitraje de Sergio Tarifeño, Mario Aluz y Leandro Lazcano.

El elenco dirigido por Sebastián Saborido aún no pudo ganar en las cuatro presentaciones que tuvo en 2020, tres de visitante y una como local. El viernes pasado fue la última presentación, cayendo en un duelo directo por la permanencia ante Atenas de Córdoba. El de hoy también es un encuentro clave, ya que Hispano está 18° con 6 victorias y 11 derrotas. Recordemos que los Tigres ocupan el último lugar con 3 triunfos y 11 caídas.



LIGA PROVINCIAL

El inicio de la segunda rueda de la Liga Provincial tendrá acción de jueves a domingo. Será la fecha ocho, primera de las revanchas en este certamen que pone en juego la Copa Santa Fe y un ascenso al Torneo Federal.

En la zona A, el viernes a las 21.30 se enfrentarán Ben Hur de Rafaela con Unión de Totoras, Racing de San Cristóbal con Centenario de Venado Tuerto y Cacu de Ceres ante Rivadavia Juniors de Santa Fe. El domingo a las 20.30 el líder Independiente de Chañar Ladeado recibirá al escolta Sportsmen Unidos de Rosario.

Por su parte, en el grupo B, el jueves a las 21.30 Náutico Sportivo Avellaneda será local ante Almagro de Esperanza y el viernes a las 21.30 se medirán Trebolense frente a San Lorenzo de Tostado y Brown de San Vicente con Argentino de Firmat. Tendrá fecha libre Unión de San Guillermo.

En la zona C, en tanto, estará libre Central San Javier. El viernes a lasa 21.30 jugarán Atlético Sastre vs. Provincial de Salto Grande, Alma Juniors de Esperanza vs. Firmat Football y Temperley de Rosario vs. Atlético Tostado.

El grupo D tendrá sus tres juegos el viernes a las 21.30 con El Tala de Rosario ante Atenas de Venado Tuerto, Atlético Rafaela frente a Peñarol de Elortondo y Libertad de Villa Trinidad con Gimnasia de Santa Fe. Quedará libre Timbúes.