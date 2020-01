Emoción en el estreno de la última película que filmó Santiago Información General 22 de enero de 2020 Redacción Por La capocómica acompañó a su hijo al evento que se realizó en Mar del Plata. “Rumbo al mar” es el último trabajo que el actor compartió con su padre, que murió en diciembre de 2019. “Mamá también necesita sanar su corazón”, dijo a Teleshow.

Por Milagros Monti



“Si tienen algún familiar que está grande, estaría bueno que se tomen un momento para ir a verlo, decirle lo mucho que lo aman, tocarle las manos, la cara, sentirle el olor, escucharle la voz. Porque después son cosas que uno extraña mucho. De golpe, tuve una charla muy linda en los momentos en que papá podía hablar, y le dije lo mucho que lo amo. Lo abracé, le toqué la cara, las manos...".

En septiembre de 2019, Fede Bal contó a Teleshow que grabó a su padre durante su internación. Dos meses después, el director teatral murió a los 83 años. Desde entonces, el hijo de Carmen Barbieri revisa su celular cada vez que lo quiere volver a ver.

El lunes se estrenó Rumbo al mar, la película en la que trabajaron juntos. Para estar presente en el evento que se llevó a cabo en los cines Paseo Aldrey de Mar del Plata, Fede le pidió al productor de Mentiras Inteligentes -obra que encabeza durante esta temporada teatral de verano- que se pasara la función de la noche para el miércoles, día que los actores suelen tener libre.

Se lo vio muy conmovido, acompañado por amigos, famosos que estimaban a Santiago y, por su puesto, por Carmen Barbieri, quien estuvo en pareja con Bal durante 25 años. “A mamá la veo cuando encontramos nuestros momentos. Nos juntamos a comer. Está con sus compañeros de la obra (20 millones) y ella también necesita sanar su corazón después de lo de papá, porque si bien estaban separados, lo quería y lo acompañó mucho”, contó Fede en una entrevista exclusiva con Teleshow.

Con respecto al filme, destacó que “reúne un montón de cosas” a nivel personal y profesional. “Es la primera que filmé y la última de mi viejo. Hay un legado que me deja y que finalmente se estrena cuando él ya no está. Llegó a verla, pero no en una pantalla grande. Hay una melancolía pero también respeto y admiración”, se conmovió el actor que está instalado en Mar del Plata desde diciembre cuando comenzó con la obra teatral que comparte con Mica Vázquez, Nora Cárpena y Arnaldo André, quienes también lo acompañaron en el estreno.

“La peli es hermosa. El que quiere a mi papá lo va a amar porque es su último gran trabajo y hay mucha verdad. Y al que le gusta lo que yo hago, va a encontrar algo distinto. No es la típica comedia de verano. Es muy interesante la relación de padre e hijo. Algo que la gente no está acostumbrada a ver: dramática por momentos, intensa por otros y tocando problemáticas muy reales”, agregó Fede sobre el largometraje que compartió con su padre.