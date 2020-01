Ben Hur recibe al "9" de Freyre en el tercer ensayo Deportes 22 de enero de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO LATERAL/ Joel Sacks, una de las contrataciones del Lobo.

Se acerca el comienzo del torneo Regional Amateur, previsto para el 2 de febrero. De cara a ese torneo, principal objetivo del año, Ben Hur jugará este miércoles su tercer partido de preparación. Desde las 18:30 estará recibiendo a 9 de Julio Olímpico de Freyre, en la modalidad de dos tiempos de 35 minutos en cuanto a los equipos titulares, mientras que posteriormente se enfrentarán los elencos alternativos. El encuentro, si el tiempo así lo permite, se estará disputando en el campo de juego del estadio "Néstor Zenklusen".

El Lobo durante la semana anterior perdió 1 a 0 ante Sportivo Belgrano de San Francisco, mientras que luego igualó 1 a 1 en Morteros con 9 de Julio. Por ende, la de hoy será su primera prueba ante su público, acotando que la entrada será libre y gratuita.

El once titular dispuesto por Carlos Trullet será el mismo que jugó en Morteros. Es decir con Matías Astrada; Joel Sacks, Nicolás Besaccia, Martín Zbrun y Ramiro Contrera; Marcos Valsagna, Iván Gómez, Marcos Quiroga y Joaquín Castellano; Diego Nuñez y Emir Izaguirre.

Cabe mencionar que 9 de Julio de Freyre viene de ganarle el viernes último a 9 de Julio de Rafaela en el Germán Soltermam por 2 a 1 y previamente había igualado 2 a 2 en San Jorge con la Reserva de River. El elenco dirigido por Daniel Gaido tiene una dupla ofensiva compuesta por jugadores que militaron hace algunos años en la B Nacional, Emiliano Pérez (Nueva Chicago) y Ezequiel Carballo (ex Ferro).



NO SIGUE MURIEL

El defensor Sebastián Muriel se desvinculó de Ben Hur en el comienzo de la semana. El futbolista tuvo algunas complicaciones con una lesión que no le permitió estar a disposición en los amistosos y además, como tras el Regional debía volver a Quilmes, no podía jugar en Liga Rafaelina lo cual le restaba chances de tener participación.

A priori, se estará buscando un defensor que pueda ser marcador central y lateral izquierdo para con ello bajar la persiana en materia de refuerzos.

El debut de la BH en el Regional será el 2 de febrero recibiendo a Ateneo Inmaculada de Santa Fe.