Imputaron a dos de los rugbiers como coautores Policiales 22 de enero de 2020 Redacción Por Los dos imputados como coautores son Máximo Thomsen, de 20 años, y Ciro Pertossi, de 19, quienes enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua. Otros 8 rugbiers fueron imputados como "partícipes necesarios" y enfrentarían penas menores. Pablo Ventura quedó en libertad.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, imputó a dos de los rugbiers detenidos como "coautores" del homicidio de Fernando Báez Sosa, en tanto ordenó la liberación del undécimo aprehendido en este caso.

Los dos principales sospechosos del asesinato de Báez Sosa son Máximo Thomsen, de 20 años, hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, Rosalía Zárate; y Ciro Pertossi, de 19, quienes enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua, dado que el delito cometido fue calificado como agravado por el "concurso premeditado de dos o más personas".



LIBERARON

A VENTURA

En tanto, Zamboni ordenó la liberación del undécimo detenido en el marco de la investigación del asesinato de Báez Sosa, de 18 años, a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell durante la madrugada del sábado pasado: se trata de Pablo Ventura.

El joven Ventura, de todos modos, continuará ligado a la causa y participará de la rueda de reconocimiento prevista para el próximo jueves, de la que tomarán parte testigos y amigos de Báez Sosa.



"PARTICIPES

NECESARIOS"

La fiscal consideró como "partícipes necesarios" del asesinato de Báez Sosa a los otros ocho detenidos, todos ellos rugbiers del club Náutico Arsenal de Zárate, al igual que Thomsen y Pertossi, no así Ventura, que practica remo.

La rueda de reconocimiento que estaba prevista para ayer se pospuso para el jueves, mientras se difundió un video en el que se ve, tras la golpiza, a cinco de los detenidos, por lo que el abogado de la defensa pedirá que sea impugnada la medida.

Fuentes judiciales confirmaron a NA que la rueda se pospuso, ya que la fiscalía se encuentra buscando un lugar amplio para realizarla porque de la misma participarán más de cien personas y además porque los amigos de la víctima no podían llegar a tiempo ya que este lunes participaron del sepelio del joven.

En tanto, este martes trascendió que la defensa de los rugbiers detenidos pedirá la impugnación de la rueda de reconocimiento porque considera que no tendrá validez, ya que desde el fin de semana último circulan en los medios y en las redes sociales imágenes de los acusados.

También este martes se conoció un video en el que se ve a cinco de los detenidos en cercanías al lugar en el que ocurrió el ataque al joven.

Los amigos de la víctima serán quienes participarán de la rueda como así también varios testigos que estuvieron presentes durante la golpiza que terminó con la muerte del joven de 18 años.



LOR RUGBIERS

Los rugbiers oriundos de la ciudad de Zárate se negaron a declarar este domingo y lunes ante la fiscal Zamboni, quien espera los resultados de distintas pericias, mientras que la casa alquilada por los jóvenes deportistas fue allanada por segunda vez.

Los acusados son Matías Benicelli (20), Ayrton Viollaz (20), Máximo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19), Blas Sinalli (18) y Pablo Ventura (21 años, y fue el único que declaró).



ANTECEDENTES

VIOLENTOS

Tanto Ciro y Luciano Pertossi como Blas Sinalli, y Alejo Milanesi, fueron suspendidos este martes por el Club Náutico Arsenal Zárate.

En declaraciones al canal de noticias TN, Marcelo Urra, apoderado de la institución, contó que este grupo de jóvenes ya había protagonizado "episodios violentos" en Zárate y que ahora se reactivaron dos denuncias de 2018 y 2019 que involucran a algunos de los detenidos.

La carátula de la causa es "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", siendo que serían dos de los acusados los responsables del hecho, mientras que los otros serían partícipes necesarios.

La fiscal espera ahora los resultados del cotejo de ADN de la ropa incautada a los imputados durante los allanamientos con las muestras de sangre extraídas a la víctima.



DOS DIAS DE DUELO

En tanto, este martes el municipio de Villa Gesell, decretó duelo por 48 horas.

"Se declara duelo municipal por 48 horas a partir de la hora cero del día 21 y hasta la hora 24 del día 23 de enero de 2020, en virtud del lamentable asesinato de Fernando Báez Sosa, joven que se encontraba de vacaciones en nuestra localidad. Se dispone el izamiento a media asta de la bandera de los edificios públicos municipales".