Récord de ahorristas en dólares

Nacionales 22 de enero de 2020

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Un total de 2.600.000 personas compraron dólares en diciembre a través del mercado de cambios y marcaron de ese modo un récord a pesar del cepo, aunque las compras brutas "per cápita" se ubicaron en US$ 178, con lo que se posicionaron por debajo del tope mensual.

El Banco Central dio a conocer el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario en el que precisó que las "Personas humanas" demandaron moneda extranjera para atesoramiento por US$ 330 millones en el último mes del año anterior, mientras que para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, el monto fue de US$ 388 millones.

También sostuvo que realizaron transferencias de fondos desde cuentas propias en el exterior por US$ 196 millones, "mayormente acreditadas en cuentas locales en moneda extranjera, dando lugar a un aumento de los depósitos locales en moneda extranjera, aunque con un resultado neutro en el mercado de cambios".

"La cantidad de individuos que compró billetes a través del mercado de cambios fue de 2.600.000 personas en diciembre, mientras que la cantidad de individuos que vendió billetes totalizó 330.000 personas", indicó.

Con relación al anterior sondeo, se dio un incremento en la cantidad de personas que adquirieron dólares, dado que en noviembre la cifra había sido de 1.770.000, al tiempo que el monto creció levemente, ya que en ese período las compras brutas "per cápita" se ubicaron en US$ 169.