Transporte ilegal de 2 Tn de carne de cerdo Policiales 22 de enero de 2020 Redacción Por EL CARGAMENTO FUE INTERCEPTADO EN ESPERANZA

En la ciudad de Esperanza –cabecera del departamento Las Colonias-, personal policial de Seguridad Vial incautó una gran cantidad de alimentos en mal estado, en un operativo sobre Ruta Provincial Nº 70, a la altura del kilómetro 10,5 aproximadamente.

Efectivos de la Unidad Operativa Regional III perteneciente a Santa Fe, se encontraban realizando controles vehiculares en la mencionada ruta provincial, cuando procedieron a detener la circulación de un camión marca Ford, modelo F350 de color blanco, conducido por un hombre de 23 años a quien le solicitaron la documentación correspondiente.

Dicha persona no tenía licencia de conducir, como así tampoco comprobante de seguro obligatorio vigente, RTO, matafuegos y circulaba sin el dominio (patente) trasero, informó Prensa de la Jefatura de Policía de Santa Fe.

Al requerirle que abra la parte trasera del furgón, encontraron una importante carga de carne porcina de diferentes cortes y tamaños, separados en bolsas de nylon y otros depositados sobre la base del habitáculo, el cual no poseía cadena de frío correspondiente para su transporte.

Acto seguido, al conductor le solicitaron habilitación de ASSAL y carnet manipulador de alimentos, requeridos para el transporte de lo mencionado, manifestando que tampoco los tenía. Seguidamente trasladaron el rodado hasta SENASA, ubicado en la ciudad de Recreo, donde el veterinario habilitado para el control y verificación de la carne procedió a constatar el estado de la misma.

El profesional informó que dicha carne no estaría en condiciones de consumo, por lo cual procedieron al decomiso y la desnaturalización, siendo el detalle de lo incautado un total de seis medias reses y más de 2.100 kg de carne de cerdo en cortes variados.



ESPERANZA: DETENIDO

EN CASO DE HOMICIDIO

Según informó oficialmente la misma fuente - Prensa de la Jefatura de Policía de Santa Fe- por requerimiento de la Policía de Investigaciones (PDI), personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XI –Esperanza- colaboró el día lunes con la aprehensión de un individuo, sobre el cual pesaba pedido de captura en relación a la investigación llevada adelante por un hecho ocurrido durante el pasado fin de semana, en el cual perdiera la vida un vecino del barrio sur de esa ciudad.

En conocimiento de que el sujeto buscado se podría encontrar en una vivienda del barrio La Orilla, el trabajo rápido y coordinado entre las fuerzas policiales de la UR XI y la Policía de Investigaciones, distrito Las Colonias, permitió la aprehensión del ciudadano que inmediatamente quedó a disposición de la Unidad Fiscal N° 152 Esperanza.