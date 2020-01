“Padres... de ustedes depende”



Sr. Director:



“Los chicos son el patrimonio del club, son el gran capital humano y económico”... frases como estas las escuchamos hace años, todos los días; es por eso que los clubes (muchas veces a pedido de los padres) hacen todo lo posible por mantener ese “patrimonio” a través de formación Educativa-Deportiva, con cuidados médicos, con alimentación adecuada y tantas otras cosas que hacen grandes seres humanos y buenos deportistas (el gran patrimonio del club). Repito muchas de estas exigencias a veces solicitadas .. por los padres, y mucho de ellos viendo que tal vez el día

de mañana “Su hijo pueda llegar”... pero creo que se les está escapando algo muy importante para llegar alcanzar esos sueños... analicemos esto que comento sin molestar a nadie y aclarando que no todos incurren en estas faltas:

El club hace mas de lo que puede , eso seguro tratan de que se cumpla por “el bien de los chicos y el patrimonio del club”.... Pero todo eso no sirve para nada si se juega (por partes de muchos padres) con la vida de sus hijos y “el patrimonio del club”... Explico, veo a diario como llegan a los clubes los chicos, en moto llevado por sus padres... ¡Sin Casco! Y a veces a altas velocidades, tres personas por moto... o lo peor menores conduciendo ( como no tengo tiempo de llevarlos, le doy la moto) .. Pregunto: de que sirve tanto trabajo en los clubes, si los padres que son los que exigen

esa tarea para sus hijos... lo arriesgan todo en cada esquina... o no tuvimos ya accidentes con consecuencias tremendas o perdida de vidas en esos traslados.

Ya se dirán que el club no puede hacer nada en estos casos porque es la vida privada.. entonces les digo sin equivocarme creo, así no va, y creo que si, los clubes pueden hacer y mucho. Señores dirigentes de los clubes apliquen en sus reglamentos interno algo muy sencillo y efectivo:...”¡EL PADRE QUE LLEGA AL CLUB SIN CASCO EL Y SUS HIJOS. NO INGRESA A LAS INSTALACIONES Y ESE FIN DE SEMANA SU HIJO NO PARTICIPA DE LOS EVENTOS!” Esto también formaría parte del “cuidado humano de los chicos y del patrimonio del club”.

Para pensar, hablar y coordinar un tema que adjudica una palabra muy difícil de aplicar ¡¡¡PREVENCIÓN!!! con prevención se “salvan vidas” se ahorran lamentos y se ahorra dinero. Esto también se debería trasladar a los establecimientos educativos donde los padres y alumnos se comportan de igual modo ..”Y SI SE PUEDE APLICAR SIN EXCUSAS...” se trata de salvar vidas humanas.

Gracias por comprender y aplicar esta medida



Hugo Cossa

Presidente Defensa Civil Rafaela ONG

DNI 12.304.003