Copiosa lluvia generó anegamientos Región 21 de enero de 2020 Redacción Por En forma inmediata desde el Municipio se dispuso la actividad de sus equipos tanto para el cierre de calles por anegamiento como para estar a disposición de cualquier habitante que requiriese colaboración.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Nuevamente una copiosa precipitación puso en estado de alerta a la población de esta ciudad, que mantiene fresca en su memoria las terribles inundaciones que se fueron dando a lo largo de los años.

Todo comenzó cerca de la medianoche del domingo con un fuerte aguacero el que se reiteró con virulencia en la madrugada del lunes, prosiguiendo la lluvia, con menor intensidad a lo largo del día.

A las 11 de la mañana, según los sectores donde su hubiera medido la cantidad de agua, se registraban marcas de 130, 135 o 140 milímetros.

Como es habitual hubo varias arterias que históricamente se anegan, y ayer no fue la excepción, ya que a la lluvia registrada en la ciudad debe considerarse la masa líquida que avanza desde poblaciones vecinas y la zona rural, tanto el canal Norte como la cañada Sunchales, ayer, transportaban un importante caudal que se acercaba a su borde - menos de un metro-

Desde el Municipio se hizo saber que ante la situación inmediatamente puso sus equipos al servicio de los sunchalenses, en el parte oficial difundido en el mediodía de la víspera se pone de relieve que se recibieron reclamos desde la noche anterior, momento en el que ya hubo una intensa precipitación, por ello de inmediato el personal municipal preparó bolsas de arena y fueron enviadas a los domicilios afectados.

Además se destacó que durante el día se trató de evitar las filtraciones de agua en hogares, se realizó la desobstrucción de algunas acequias y se atendió un desborde de cloacas por falta de desagote. La Guardia Urbana de Sunchales participó de operativos de corte de calle por anegamientos.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional no son alentadores, por lo tanto a la tarde seguirán funcionando equipos de guardia, para resolver cualquier situación de emergencia por nuevas lluvias y tormentas.

A disposición

La Municipalidad destacó que hay a disposición 3 camionetas con personal operativo, 2 camiones, 2 utilitarios con equipos técnicos y vehículos particulares de funcionarios municipales y jefes de corralón para atender en la brevedad.



RECOLECCION LIMITADA

La recolección de residuos urbanos nocturna ayer se efectuó normalmente pero, para evitar eventuales atascamientos, se solicita que solo se saquen los residuos si es indispensable y que se depositen en portacesto, NO en bolsas sobre el suelo.

En cuanto al servicio de recolección de limpiezas de patio del lunes, correspondiente al Sector 1, se postergará para hoy, martes 21 de enero. Por lo tanto, las limpiezas de patio en los restantes sectores se van a retrasar un día al que le corresponde a cada sector. Se pide colaboración para embolsar todo lo que sea pasto cortado y malezas para no obstruir los desagües.