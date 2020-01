Rafael Bielsa se sumó a la polémica por presos políticos Nacionales 21 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El embajador argentino en Chile y ex canciller del gobierno de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, opinó sobre las declaraciones de Alberto Fernández en relación a los ex funcionarios presos y aseguró que "si son detenciones arbitrarias, son políticas".

"Hay compañeros que están presos y deberían estar caminando, no debemos perder un segundo discutiendo si son presos políticos o detenciones arbitrarias", sostuvo en declaraciones a Radio Cítrica. .

En tanto, agregó que "como presos políticos o como detenidos de forma arbitraria, la solución es la misma: eliminar la razón jurídica que los llevó a esa situación".

En ese sentido, el ex canciller se refirió al "lawfare", tema sobre el cual gira su último libro. "El lawfare consiste en pervertir las normas y la constitución. Hay más lawfare cuando hay menos institucionalidad. Se dan mucho en lugares donde los legisladores son más complacientes, donde el ejecutivo se desinteresa de la impartición de justicia y los multimedios son sumamente poderosas", reflexionó.

Además, insistió con que "los medios dejaron de ser medios de comunicación": "Son campos, actividades financieras, actividades de la industria del divertimento. Los problemas viejos y graves no tienen soluciones sencillas y rápidas".

Por último, opinó que para que el sistema de justicia mejore "hay que cortar de raíz con los servicios de inteligencia", que "son muchos más que la AFI, que están autogestionados o autonomizados".

"Son el riesgo mayor que enfrenta nuestra frágil democracia: trabajan en la sombra, cobran del Estado, el producto que obtienen de su trabajo lo usan afuera de él y tienen una formación sumamente precaria", subrayó. Y concluyó: "Uno no entiende como puede ser agente de inteligencia una persona que se expresa tan mal y articula tan mal sus ideas".