Córdoba: 20 lugares con sitios y paisajes para atesorar en memoria

FOTO ARCHIVO SAN MARCO SIERRA. Un lugar con importante afluencia de turistas.

No es esta la primera vez que se escribe, a nivel país sobre lugares cordobeses con sitios y paisajes para atesorar en el recuerdo y en esta oportunidad se trae a la memora una nota de La Voz de hace unos años.



CUESTION DE NUMEROS

El número es caprichoso. Podrían ser 18, 30 o 50 los sitios que bien valdría la pena conocer de Córdoba, si se pretende decir que se conoce esta Provincia. En este caso, la lista es de 20. Como toda selección, es naturalmente subjetiva. Pero arrima al menos un recorrido por las postales posibles que, siendo uno cordobés o visitante, debería retener en retinas y memorias.

El criterio es uno, entre varios posibles. En este caso prioriza los sitios con cierta perspectiva de turista: los mejores paisajes, la naturaleza y el valor histórico-cultural son los ejes de la selección.

En algunos casos, se trata de sitios muy puntuales y localizados. En otros, se apeló a un recorrido o circuito, pero de sentido homogéneo y en distancias reducidas.



MAR CHIQUITA

La quinta laguna salada más grande del mundo, en el noreste provincial. Naturaleza asombrosa en una enorme laguna que asemeja un mar interior. Es una reserva de aves de renombre mundial. Miramar, la única localidad costera, es su principal centro turístico.



CERRO COLORADO

Miles de pinturas rupestres de los pueblos originarios, patrimonio de Cerro Colorado, en el Norte cordobés. Se trata del mayor reducto con vestigios de los pueblos originarios en Córdoba. 120 aleros y cuevas con 40 mil pictografías de arte rupestre que dejaron los aborígenes. Además, un paisaje atrapante y la casa que habitó Atahualpa Yupanqui, hoy museo.



EL CAMINO REAL

Recorre el Norte cordobés, desde Caroya hasta San Francisco del Chañar. Valen las paradas en las postas de tiempos coloniales (como la de Sinsacate) y en los varios pueblos que conservan alma histórica, como Villa Tulumba y Villa del Totoral.



TRES ESTANCIAS

JESUITICAS

Santa Catalina, junto a las cercanas de Jesús María y Colonia Caroya, integra un conjunto de tres estancias jesuíticas que merecen ser recorridas. Las de Jesús María, Colonia Caroya y Santa Catalina se ubican a corta distancia entre sí, en el Centro-Norte provincial. Son parte del conjunto jesuita declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Un circuito para asombrarse con el pasado de los jesuitas: iglesias, museos y más.



CAPITAL: URBE HISTORICA

Imposible obviar la ciudad de Córdoba, fundante del resto de la Provincia que lleva su nombre. Puede atraer su fortaleza comercial, industrial y cultural, pero es imperdible un recorrido por la Manzana Jesuítica, Patrimonio Mundial de la Humanidad.



EL CHAMPAQUI

Con sus 2.790 metros, es el pico más alto de Córdoba. Se puede ascender en largas caminatas desde Calamuchita o Traslasierra. O llegar a la cima por el camino a su vecino cerro Los Linderos, desde Villa Yacanto. Dos modos diferentes pero igualmente inolvidables.



CAMINOS DE ALTAS

CUMBRES

El viejo camino de los puentes colgantes, precedente de la ruta de Altas Cumbres que corre en forma paralela. Ambas vías representan obras y lugares emblemáticos.

La ruta que une los valles de Punilla y Traslasierra es un impactante recorrido de montaña por el techo de Córdoba. Atraviesa la Pampa de Achala, una meseta de altura. Bien vale desviarse un poquito para desandar algún tramo del viejo camino de los puentes colgantes, anterior a la actual ruta, que también representa un recorrido impactante.



QUEBRADA DEL

CONDORITO

Sobre las Altas Cumbres, es el único Parque Nacional en Córdoba. El avistaje de los enormes cóndores es un gran atractivo, sumado a un paisaje de ensueño entre bosques de tabaquillos y otra fauna y flora autóctona. Más al Sur, similar aunque menos conocida y accesible, asombra la Quebrada del Yatán.



CUMBRECITA Y PARAJES

DE ALTA CALAMUCHITA

Se trata de un pueblo al estilo de los Alpes, pero con tonada cordobesa, en las alturas de las Sierras Grandes. Mezcla de tradiciones germanas y serranas, La Cumbrecita sorprende entre forestaciones y cascadas. En el camino, vale detenerse en Intiyaco y Villa Berna, o desviarse a la bella Villa Alpina. No lejos, Villa Yacanto oficia de centro de otra zona entre pinares, cerros y ríos transparentes, con parajes de postales como El Durazno, Pinar de los Ríos y San Miguel de los Ríos.



DE EMBALSE A VILLA

GRAL. BELGRANO

Embalse es el más grande de los lagos cordobeses, para variados usos y postales. Vale un recorrido por los pueblos sobre la ruta 5, que atraviesa la región de Calamuchita, desde Embalse y su histórico complejo turístico estatal, hasta las muy visitadas Santa Rosa y Villa General Belgrano.



VALLE DE TRASLASIERRA

Los pueblos de Traslasierra, al pie de las Sierras Grandes, generan un impactante recorrido. Entre cerros y balnearios, el circuito que une Villa Cura Brochero, Mina Clavero y Nono representa una unidad turística muy atractiva. La santificación del sacerdote José Gabriel Brochero, personaje de esta zona, agrega un plus de impacto religioso. El recorrido hacia el Sur del valle es atrapante: San Javier, La Paz, Los Hornillos, Las Rabonas, el dique La Viña y otros parajes, asombran entre el verde que predomina y las Sierras Grandes a sus pies.



TUNELES DE TANINGA Y

VOLCANES DE POCHO

Un serpenteante y antiguo camino sembrado de túneles y puentes colgantes, al Norte de la región de Traslasierra, deja ver desde las alturas cordobesas los llanos riojanos. Cerca, los volcanes de Pocho, entre bosques de palmeras Yatay, recortan un paisaje poco frecuentado pero visualmente impactante.



EL URITORCO MAS

ONGAMIRA

El Uritorco es un cerro emblemático, de accesible ascenso, cargado de leyendas sobre energía extraterrestre, a los pies de la singular ciudad de Capilla del Monte. Cerca, conviene llegar a Ongamira, con sus grutas, historias y leyendas de aborígenes, más un llamativo paisaje.



PUNILLA NORTE

Un circuito distinguido, desde La Falda y Villa Giardino, hasta Los Cocos y La Cumbre , entre otros varios pueblos. Parajes con diferentes tradiciones y características, que merecen ser adentrados. No perderse el Camino del Pungo, un recorrido de tierra entre Villa Giardino y La Cumbre jalonado por locales de la mejor artesanía.



PUNILLA SUR

Villa Carlos Paz es la ciudad con mayor capacidad para alojar visitantes en Córdoba. De fuerte presencia comercial y de espectáculos, no queda afuera de ningún mapa. Pero conviene sumarle un recorrido por los pueblos y balnearios más tranquilos sobre el río San Antonio, como Cuesta Blanca, Mayu Sumaj y otros.



VALLE DE PARAVACHASCA

Puede recorrerse entre pinares y cerros desde las alturas de San Clemente o Bosque Alegre, hasta Potrero de Garay y Villas Ciudad de América, asentadas sobre la costa del imponente embalse Los Molinos. No puede quedar afuera la ciudad de Alta Gracia, con una estancia jesuítica en su centro urbano y variados museos. De paso, vale sumar una recorrida por las comunas cercanas que adornan el paso del río Anisacate.



ASCOCHINGA MAS

CANDONGA

El área de Sierras Chicas presenta un recorrido atractivo entre Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes y La Granja, entre otras, hasta llegar a la sobria belleza de Ascochinga. Cerca, metida en las sierras, la histórica capilla de Candonga es una postal infaltable de Córdoba.



LOS GIGANTES

En Punilla, cerca de Tanti, el macizo montañoso ofrece paisajes muy atractivos, entre cerros rocosos que convocan a aficionados de la escalada y al rappel. Si de Tanti se trata, no perderse La Cueva de los Pajaritos, para avistar miles de vencejos en cada caída del sol.



SIERRAS DEL SUR Y

PUEBLO ESCONDIDO

Ríos y arroyos cristalinos, entre cerros, en áreas aún más silvestres por menos explotadas. Desde el camino que conduce a la apacible Lutti y al muy particular "pueblo escondido" del Cerro Aspero (un centro minero abandonado) hacia el Sur incluyendo Río de los Sauces, Cañada del Sauce, y, sobre todo, Alpa Corral.



SAN MARCOS SIERRA

En el extremo Norte de las sierras, un pueblo turístico con personalidad y perfil propio. El paraje de los hippies para algunos, la capital de la miel para otros, suma encanto en el paisaje y una onda cultural que lo hace percibir, de entrada, como diferente. Además, suma el encanto del río Quilpo.