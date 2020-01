Midgets del Litoral: debutantes en el Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti"

1 / 4 - FOTOS ANITA PORTA (MIDGETS SANTAFESINO) ALEJANDRO CHARLEY. Uno de los debutantes que giró el sábado anterior en Vila. EMILIANO TORASSA. También se sumará esta temporada al Midgets del Litoral. GERMAN GORLINO. Uno de los tantos representantes rafaelinos en la categoría. ADRIAN BONAFEDE. Llega tras su bicampeonato en el Midgets Show and Power.

Once pilotos ya solicitaron sus respectivos números para tomar parte del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" de la categoría Midgets del Litoral y algunos de ellos ya tuvieron oportunidad de girar en las pruebas que se desarrollaron el sábado anterior en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, que servirá de marco a la disputa de la primera fecha de la temporada 2020, el próximo sábado 25 de enero.

Los números asignados para quienes se sumarán en el próximo certamen, son los siguientes: 64 Cristian Sella; 65 Jonatan Ferrero; 66 Alejandro Charvey; 67 Ariel Bersano; 68 Federico Maletto; 69 Emiliano Torassa; 70 Jorge Perino; 71 Edgardo Osorio; 72 Germán Gorlino; 99 Leandro Collino y 100 Adrián Bonafede.

Vale la pena destacar que el último sábado también se procedió al sellado de neumáticos, cumpliendo dicho trámite, que es de carácter obligatorio para quienes tengan previsto competir en la fecha inicial, 43 máquinas.

Ese mismo día, fueron 24 los pilotos que estuvieron girando, considerando los que lo hicieron en las pruebas reservadas a los debutantes y quienes tomaron parte de las comunitarias.

Finalmente, la Asociación Midgets del Litoral adelantó que tiene intenciones de habilitar el circuito de su propiedad, en el Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone", el próximo miércoles 22, aunque las precipitaciones que se registraron este lunes podrían llegar a generar complicaciones en la presentación del escenario a utilizarse.



CON LA PRENSA

Se recuerda que el próximo jueves 23, se realizará una conferencia de prensa en las instalaciones del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela.

En la sede social de esa institución y convocada por la Asociación Civil Pilotos Midgets del Litoral, se ofrecerá un amplio informe relacionado con la disputa del próximo Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", que fiscalizará en el marco de su temporada número 54, la Asociación Midgets del Litoral.

Además de la presencia de dirigentes de la ACPML y de la AML, asistirán a la reunión, varios pilotos de la categoría y se expondrán algunas máquinas, en la previa del inicio del certamen, que se anuncia para el sábado 25 en el circuito "Juan F. B. Basso", ubicando en el Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone" de la localidad de Vila.

Será la primera fecha de las once pactadas, siete de las cuales formarán parte de la Etapa Regular y las cuatro restantes del Play Off.