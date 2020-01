Rosario: hay un homicidio promedio por día en 2020 Policiales 21 de enero de 2020 Redacción Por YA SON 20 LOS ASESINATOS EN LO QUE VA DEL AÑO

ROSARIO, 21 (NA). - La sanguinaria escalada de violencia no se detiene en Rosario y ya se contabilizan 20 homicidios en lo que va del año, en una trama que mezcla la delincuencia común con el narcotráfico y el sicariato, en complejas redes de crimen organizado.

La cifra de muertos aumentó el fin de semana con los homicidios de dos hombres, de 24 y 51 años, quienes fueron acribillados a balazos en plena vía pública, como la mayoría de los casos registrados en lo que va del año.

Los asesinatos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, informó la Policía santafesina, que no detuvo a ningún sujeto y tampoco tiene pistas acerca del o los asesinos en el primero de los crímenes.

Las líneas de investigación señalan que la dos nuevas muertes podrían haber estado en manos de sicarios, asesinos a sueldo que trabajan en la mayoría de los casos para bandas de narcotraficantes que se disputan territorios de distribución y comercialización de estupefacientes.



EL ULTIMO

FIN DE SEMANA

El primero de los crímenes de este fin de semana ocurrió el sábado último, cerca de las 21:00, en la calle Amenábar al 2700, al sudoeste de la ciudad, cuando Miguel Ángel Gómez (51) descendió de su automóvil para ingresar a su casa.

En ese momento, al menos dos personas que aún no fueron identificadas lo abordaron y una de ellas efectuó un disparo que le impactó en la cabeza, por lo que la víctima murió en el acto, indicaron fuentes policiales a medios de prensa locales.

Cuando la Policía local inspeccionó el cuerpo, determinó que la víctima tenía en su poder su teléfono celular, dinero en efectivo y otras pertenencias, por lo que los asesinos no ultimaron al hombre con fines de robo.

Horas más tarde, alrededor de la 1:00 del domingo en la intersección de las calles Nochetto y Calasanz, en el noroeste de la ciudad, Brian Tolosa (24) mantuvo una discusión con otra persona que, de acuerdo a los voceros, ya fue identificada.

En el marco de ese entredicho, el agresor extrajo un arma de fuego y le disparó a Tolosa en la zona del tórax, provocándole la muerte de manera instantánea, precisaron.

Interviene en ese caso el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, quien dispuso las diligencias de rigor para dar con el autor material del homicidio.