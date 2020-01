Autopsia: el joven murió por traumatismo de cráneo Policiales 21 de enero de 2020 Redacción Por VILLA GESELL: SE NEGARON A DECLARAR LOS RUGBIERS DETENIDOS POR EL CRIMEN

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La autopsia realizada en el cuerpo de Fernando Báez Sosa, el chico de 18 años que fue asesinado a golpes en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, reveló que murió a causa de un severo traumatismo en el cráneo.

Los restos del joven fueron inhumados este lunes en el Cementerio de la Chacarita, en medio del reclamo de justicia por parte de sus padres y allegados.

Según indicaron ayer fuentes policiales y judiciales, el joven sufrió una hemorragia interna a causa de un golpe en la cabeza, que no le provocó fractura, pero fue suficiente para causar el deceso.

Además, se constató que el muchacho recibió otro fuerte golpe en la mandíbula durante el brutal ataque, por el cual once rugbiers permanecían detenidos.

Los diez deportistas que fueron arrestados en una vivienda que alquilaban en la ciudad balnearia se negaron a declarar durante la madrugada de ayer al ser convocados a indagatoria por la fiscal.

El abogado contratado por la familia para la defensa de todos ellos, aseguró que no existía entre ellos "un pacto de silencio" e indició que "simplemente ejercieron su derecho".



SOLO UNO DECLARO

Quien si declaró es Pablo Ventura, quien fue arrestado en Zárate tras obtenerse indicios de que habría estado en el lugar, a pesar de que la familia aportó medidas de pruebas de que la noche del crimen permaneció en la ciudad del norte bonaerense.

Pablo Ventura aseguró ante la justicia que no se encontraba en Villa Gesell cuando sucedieron los hechos investigados.

Según José María Ventura, padre del joven, en la declaración se aportaron los elementos de prueba para afirmar que en el momento del hecho su hijo se encontraba en Zárate y no había viajado a Villa Gesell.

En ese sentido, mostraron un video de una cámara de seguridad de la parrilla donde cenaron esa noche en Zárate en la que se ve al joven junto a sus padres ingresar a eso de las 21:00.

El fiscal Walter, en declaraciones a distintos medios, reveló que hay entre tres o cuatro jóvenes que fueron identificados como los que golpearon en la cabeza a la víctima, los cuales podrían exponerse a una pena de prisión perpetua.

"Hay que dividir. Yo a algunos les imputo la coautoría, que son los que golpearon en la cabeza a Fernando, que se ven en todos los videos. Esos serían coautores. Uno de ellos es el que le aplica la patada que, según la autopsia, es la patada mortal. Después hay partícipes, porque el resto estuvo acompañándolo y también participaron de la pelea pero con los amigos de Fernando", explicó en declaraciones difundidas por el sitio Infobae.



BERNI: "LA PUNTA

DEL ICEBERG"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió al asesinato de Fernando Báez Sosa, y aseguró que se trata de "la punta del iceberg" de un problema mucho mayor que es el aumento de la violencia y el consumo de alcohol entre los más jóvenes.

"Cuando uno habla con los padres, ve que están angustiados por las noches, la previa, el alcohol. Hasta ahora, lo que se ha hecho es tapar todo con parches. Hemos observado que la violencia ha sido el agravante generalizado en la tipificación en los delitos comunes", explicó Berni.