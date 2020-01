Nacho podrá estar Deportes 21 de enero de 2020 Redacción Por RIVER

River venció a Independiente en Avellaneda por el postergado de la fecha 14 de la Superliga y se subió a la cima de la tabla de posiciones junto con Argentinos Juniors. Pese a ello, no todo fue alegría tras el triunfo en el estadio Libertadores de América, el primero de Marcelo Gallardo como entrenador, ya que Ignacio Fernández recibió la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar ante Godoy Cruz, este sábado en Mendoza por el reinicio del torneo de primera división.

Esto fue lo que se informó en un primer momento, pero al parecer no era así ya que hubo un error en lo que se comunicó durante la transmisión. Luego de que River consultara con la Asociación del Fútbol Argentino y se chequearan los informes arbitrales de los partidos se llegó a la conclusión de que Nacho Fernández tiene cuatro amarillas y no cinco, por lo cual ante el Tomba (el sábado, desde las 21:45 por TNT Sports) podrá ser de la partida.

Desde la AFA notificaron que el mediocampista fue amonestado ante Lanús (segunda fecha), Boca (5°), Newell’s (15°) e Independiente (14°), este último encuentro disputado el pasado domingo.

La confusión se originó en el encuentro ante Aldosivi (12°) en el que fueron amonestados Javier Pinola y Exequiel Palacios. Como el defensor se encontraba cercano a Fernández algunos periodistas intuyeron que la tarjeta amarilla había sido para Nacho.

Además de Nacho Fernández, Marcelo Gallardo podrá contar con Lucas Martínez Quarta y Nicolás de La Cruz, quienes cumplieron con su fecha de suspensión. El Millonario marcha líder con Argentinos Juniors con 30 unidades, seguidos por Boca y Lanús (29) y Vélez (28).