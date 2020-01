Knoblovits Nacionales 21 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Jorge Knoblovits, avaló la pericia realizada por Gendarmería Nacional en torno a la muerte de Alberto Nisman, al señalar que "fue pedida por el tribunal y no impulsada por el poder político" y ratificó que tiene la certeza de que el fiscal fue asesinado.

En declaraciones a radio Mitre, el referente de la DAIA remarcó que "el caso AMIA tampoco está resuelto". "Me parece muy bien que sigamos teniendo vigentes estos temas. Cuando no hay justicia, hay memoria", remarcó.

En ese sentido, ratificó que se reunió con Nisman tres días antes de su muerte y no vio "a un suicida", por lo que consideró que se trata de un asesinato.