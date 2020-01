Paraguay: espectacular fuga de 76 presos de una cárcel

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Un total de 76 presos, la mayoría de ellos miembros del grupo delictivo brasileño PCC (Primer Comando de la Capital), escaparon por un túnel de la cárcel de San Pedro Caballero, en Paraguay.

La fuga fue llevada a cabo alrededor de las 4:00 de la madrugada del domingo por medio de un túnel de 15 metros de extensión, que fue cavado en el baño de una celda de ese penal situado a unos cinco kilómetros de la línea fronteriza con Brasil.

Sin embargo, también se sospecha que los guardias de la cárcel les permitieron salir caminando libremente a través de las puertas principales de la correccional de la ciudad Pedro Juan Caballero. El túnel podría ser un intento de aparentar que el escape fue por ahí.

Según el diario local ABC Color, entre los fugados se encontraban tres cabecillas del PCC: David Timoteo Ferreira y Laurindo de Souza Neto, condenados hace un mes luego de ser detenidos tres años antes, además de Osvaldo Rodrigo Pagiotto, apresado en 2012.

Entre los fugados hay decenas que pertenecen a la pandilla criminal más grande de Brasil, el Primer Comando Capital (PPC).La banda originaria de Sao Paulo tiene casi 30.000 miembros y está involucrada en el tráfico de drogas y armas. Opera en todo Brasil y en los vecinos Paraguay, Bolivia y Colombia.

Después de inspeccionar el complejo penitenciario el domingo, la policía descubrió que todo el bloque que albergaba a los miembros del PCC estaba vacío. En una de las celdas, encontraron unos 200 sacos de arena. Un prisionero fue capturado mientras intentaba escapar a través del túnel detectado.

La primera medida tomada por las autoridades paraguayas tras la fuga es la detención del director del penal Christian González y de un total de 30 guardiacárceles, entre ellos cuatro mujeres.

Este lunes por la mañana había un gran despliegue militar- policial dentro y fuera del penal. Allí, el comisario general Ignacio Rodríguez negó precisiones respecto del número de evadidos, tarea que dejó en la órbita de la fiscalía que actúa en el caso.

Pero sí recordó que al menos un recluso fue apresado, como puede verse en uno de los pocos videos informativos que circularon. Además, el comisario Rodríguez citó que el centinela le comentó que había efectuado varios disparos. Lo que llama la atención al observar la periferia del penal es la cantidad de torres de seguridad y el amplio descampado, lo que hace impensable una fuga masiva que pueda ocultarse a la vista de los guardias.

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, defendió a los militares que hacían la custodia del perímetro de la cárcel de Pedro Juan Caballero y sostuvo que ellos "no tienen atribución para la identificación de las personas que entran y salen".

El puesto de vigilancia de los efectivos estaba a solo 100 metros del túnel por el que se fugaron 76 presos. El titular de esta cartera de Estado no supo responder por qué los militares no se percataron de la fuga. "Lamentablemente, este hecho afecta a los efectivos militares. Tenían una responsabilidad de cobertura externa. Vamos a ver y corregir lo que se tenga que corregir para seguir cumpliendo", expresó.

Por último, indicó que "no es una función normal de los militares" vigilar las cárceles. "Se ha apelado a la ley de Emergencia Penitenciaria para posibilitar que militares estén en ese operativo", aclaró.

En tanto, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo que estaba claro que los oficiales de la prisión estaban involucrados en el escape. "Se encontró un túnel y creemos que ese túnel fue un recurso engañoso para legitimar o maquillar la liberación de los presos. Acá hay complicidad con gente de adentro y este es un fenómeno que abarca a todas las penitenciarías", dijo el ministro en un comunicado. Según información de inteligencia, se presume que los guardias dejaron escapar a los prisioneros en grupos más pequeños en los últimos días, lo cual sucedió mientras el director de la cárcel estaba de vacaciones.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ordenó que todos los funcionarios de la prisión fueran separados de sus cargos y detenidos, informó el diario La Nación.En declaraciones a la radio ABC Cardinal, dijo que los prisioneros que estaban en un segundo piso también escaparon, ya que sus celdas también estaban abiertas. Las autoridades, explicó, habían recibido información de que se estaba planeando un escape y que se habían ofrecido alrededor de US$80.000 a los guardias. "Está claro que hubo corrupción", consideró.