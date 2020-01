"Estamos embarcados en cuidar los recursos de la ciudadanía"

La semana pasada los ediles de nuestra ciudad se reunieron con el titular de la secretaría de hacienda, Heriberto Lanfranco, que, junto con otros funcionarios del área, analizaron un proyecto de Ordenanza sobe una Moratoria de los Tributos para este 2020.

El mismo establece que resulta conveniente establecer mecanismos y herramientas que faciliten a los contribuyentes de esta jurisdicción dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, vinculadas a la Tasa General de Inmuebles; Contribución por mejoras; Convenios de Pagos; Derecho Registro e Inspección y demás tasas, contribuciones y derechos regulados por la normativa vigente. Además, permitirá a los contribuyentes sanear sus obligaciones incumplidas y le dará al Municipio la posibilidad de gestionar mayores recursos, necesarios para el sostenimiento de las acciones previstas y que cada vez resultan de más difícil concreción, debido al contexto económico financiero que atraviesa nuestro país.

"El día 14 le presenté al Concejo Municipal, alternativas de mecanismos y herramientas para que los contribuyentes puedan dar cumplimiento a las obligaciones fiscales,vinculadas a la TGI, contribución por mejoras, convenios de pagos, DReI, y demás tributos. Esto es un objetivo, darle algunas alternativas para que puedan cumplir con las obligaciones que en 2016 eran en una medida y hoy es diferente. Consideramos analizarlo con el Concejo, este proyecto de moratoria, en una primera instancia dieron el visto nuevo, y estimo que en breve lo estaremos poniendo a disposición de todos los contribuyentes", explicó en primera instancia Lanfranco.

Además destacó que "el plan de regularización fue en 2005, desde aquel momento hasta ahora, se salía de una crisis socioeconómica muy importante, luego no se realizó ninguna otra moratoria. se había analizado que con solo recordarle que estaban en demora de pagos, los contribuyentes venían y se ponían al día", dijo el funcionario y agregó que "en consonancia con lo que sacó Nación y Provincia, lo estamos haciendo nosotros también, con condiciones parecidas, para que el contribuyente tenga las mismas condiciones de poder regular sus deudas", marcó el titular de la secretaría.

En tanto, dijo que "respecto a las multas, quedamos en incluirlo en el articulado de la ordenanza, del borrador que estamos analizando. Es algo que aún debemos resolver, no tiene la misma intención o atención que tendrían los otros tributos, podría estar incluyéndose, es un análisis que está realizando el Concejo y que en principio, evaluaron como una alternativa", explicó. Lanfranco



LINEAMIENTOS

Por otro lado, Lanfranco contó que viene trabajando palmo a palmo con el Intendente Castellano y que en este inicio de 2020 fueron revisando algunas cuestiones. En ese sentido, dijo que "tenemos que cuidar la plata de la Municipalidad porque es la plata de la ciudadanía, yo vengo de una forma de trabajo en donde, era gerente de una sucursal donde administraba los fondos de las personas, que eran los dueños del banco. El cuidado del dinero está dentro de mi impronta del trabajo, no tengo el inconveniente con ello", destacó.

Siguiendo esa línea, destacó que "en 2016 teníamos un ingreso de facturación del 85% y hoy estamos en un 71%, desde aquel momento hasta hoy, han disminuido un 13 o 14 puntos los ingresos, por el tributo de la Tasa. Cualquier persona que tenga un comercio, si vende por 100%, quiere cobrar los 100%. En el municipio es igual, pero ante la realidad que se vive, ese es el impacto que tienen los tributos, han disminuido. Considero que es muy bajo, en comparación con otras localidades estamos mejor, pero no es el adecuado para el funcionamiento real de la Municipalidad", agregó.



PRIMERAS PRUEBAS

Lanfranco, en diálogo con Radio ADN de nuestra ciudad, destacó que "en este primer mes, hemos trabajado fuertemente con todo el equipo para conducir de la mejor manera posible, todas las variables que se van suscitando, advirtiendo que los recursos son escasos y las necesidades son crecientes. En todo momento estamos visualizando cuáles son las alternativas para ir mejorando los ingresos y tributos municipales", dijo y añadió que "la diaria te supera totalmente, en todo momento hay que estar trabajando sobre lo que va ocurriendo en el municipio, y lógicamente que aquello quedó olvidado. Hay una dinámica distinta a mi anterior función, me encuentro muy bien y agradecido de este desafío. Estoy muy contento de desarrollar esta función. Hasta el momento lo estamos haciendo de la mejor forma posible. Estamos embarcados en cuidar los recursos de la ciudadanía", expresó.

A modo de cierre, contó que "en el año anterior hubo partidas que no llegaron y aún se encuentran demoradas, otras que se han interrumpidos. hay recursos que no llegan, y las políticas implementadas en los últimos años han generado un desmejoramiento de la economía real de las personas y las empresas, y esto se traslada a la cancelación de los impuestos nacionales, provinciales y los tributos municipales. Hay que trabajar sobre esos items, sobre los tributos que se dejan de recaudar, sobre los que la gente padece, tienen una debilidad en la cancelación de los tributos y hay que trabajar sobre ello. Aquí no se puede reducir los gastos, en virtud de que los servicios deben realizarse en tiempo y en forma y eso es una constante en la que no se puede trabajar demasiado. Tanto el costo de vida, y el dolar se han disparado, son necesidades básicas que uno necesita para el funcionamiento, y sobre ello no se puede trabajar, sino que hay que hacerlo sobre los ingresos y los tributos que tiene que pagar cada ciudadano y empresas que operan en Rafaela", finalizó Lanfranco.