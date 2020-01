Ahora buscan mejorar la seguridad para el Parque Industrial y el PAER Locales 20 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La inseguridad en el área industrial de Rafaela no es un problema nuevo pero al menos ahora parece haber mayor disposición para hallar una solución: no se descarta que la Policía pueda tener una presencia permanente en el Destacamento de Bomberos Zapadores que está cerca de inaugurarse -quizás en febrero- en el acceso al Parque de Actividades Económicas (PAER).

Este lunes tendrá lugar una reunión y recorrida en las zonas donde se encuentran el Parque Industrial (APIR) y el PAER, es decir en el sector noroeste de la ciudad sobre la Ruta 34, donde se ubican las instalaciones de empresas de distintos sectores productivos en las que trabajan miles de personas. El jefe de la Unidad Regional V, Director de Policía Hernán Ferrero; el presidente de APIR, Ricardo Scalenghe; el presidente del PAER, Diego Turco; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y Gustavo Pieroni por la secretaría de Producción, Empleo e Innovación participarán de este encuentro con la consigna de evaluar como se puede mejorar la seguridad.

Las empresas radicadas en ambos predios han sufrido en forma constante robos, principalmente cuando no hay actividad productiva. Es decir que los delincuentes ingresan a área industrial rompiendo tejidos perimetrales principalmente del oeste para luego moverse con comodidad ante la falta de vigilancia. Desde el PAER, APIR y el Centro Comercial e Industrial han reiterado una y otra vez sus pedidos para que a través de la Policía y la GUR se sistematice el control del sector, pero con escaso resultado. "Solo recorren durante tres días posteriores a una denuncia, después todo vuelve a la nada misma", se quejó un empresario que ha sufrido la inseguridad.

Según informó el Municipio, hoy "se recorrerá el lugar, se aportará información precisa a la Policía sobre la ubicación de las distintas industrias comprendidas en el área, como así también un plano del sitio". Y se puntualizó que "también se abordará el tema del emplazamiento del Destacamento de Bomberos -que está en plena construcción- y la posibilidad de mantener una presencia permanente de personal policial en el mismo".



EN EL CONCEJO

La problemática de la inseguridad se mantiene firme en la agenda de la ciudad, ya que este martes a partir de las 9:00 en el Concejo Municipal se desarrollará una reunión entre legisladores ciudadanos, provinciales y nacionales. De acuerdo a la información proporcionada por el secretario parlamentario, Franco Bertolin, confirmaron su participación el senador nacional, Roberto Mirabella -estrecho colaborador del gobernador, Omar Peretti-, el senador provincial Alcides Calvo, y los diputados provinciales Pablo Pinotti y Juan Argañaraz así como también un asesor en representación de la diputada Gisel Mahmud.

La inseguridad se ha transformado en la principal preocupación de los santafesinos, con una ola de violencia que se registra en gran medida en Rosario pero que también se replica en toda la Provincia, como en Rafaela donde más de 15 mil personas reclamaron más seguridad y justicia tras la muerte del joven Gonzalo Glaria cuando perseguía a dos presuntos motochorros -habían robado un celular, fueron detenidos pero ahora se encuentran en libertad mientras avanza la investigación- el pasado 31 de diciembre.

Un reciente informe del Ministerio Público de la Acusación reveló que las principales ciudades santafesinas triplican la tasa media de homicidios nacional y que la Provincia la duplica. Según este reporte preliminar sobre homicidios dolosos en la provincia de Santa Fe durante 2019, que registró 337 víctimas contra 357 del año anterior, es decir, una reducción de 20 casos. Sin embargo, la medición de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes -índice que se utiliza internacionalmente- revela que el departamento La Capital (Gran Santa Fe) alcanzó a 17,6, mientras que el departamento Rosario llegó a 13,1, cuando la media nacional fue de 5 casos. De acuerdo al informe, la tasa media de la provincia de Santa Fe se ubicó en 2019 en 9,6 asesinatos intencionales cada 100 mil habitantes.