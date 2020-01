San Lorenzo e Instituto buscan las semis

BUENOS AIRES, 20 (NA) - San Lorenzo e Instituto de Córdoba buscarán hoy, en el tercer partido de sus series, llegar a semifinales de la flamante Liga de Campeones de América de básquetbol, cuando enfrenten a Franca de Brasil y Real Estelí de Nicaragua, respectivamente.

Este certamen, que reemplazó a la denominada Liga de las Américas, tendrá al "Ciclón", vigente bicampeón, saltando al parquet del estadio "Roberto Pando" de Boedo a partir de las 20:00, con televisación de DirecTV Sports. Los dirigidos por Néstor "Che" García logró estirar la definición haciendo valer su localía el sábado pasado, cuando superó por 91-76 a Franca, que en Brasil lo había vencido 75- 59.

Por su parte, Instituto de Córdoba tendrá que hacerse fuerte en el polideportivo "Alexis Arguello" de la ciudad de Managua, en Nicaragua, ante el local Real Estelí, a partir de las 22:30 (hora argentina), por DirecTV Sports. El equipo cordobés, dirigido por el bahiense Sebastián Ginóbili, ganaron la ida como locales por 88-80, pero el sábado por la noche desperdiciaron una gran chance y perdieron en los últimos 45 segundos por 87-85, lo que derivó en este encuentro desempate.



CLEMENTE DEJO EL CICLON

Bajo el lema "No pay, no play" (no pagan, no juego) difundido en una historia en su cuenta personal de Instagram, el pivot Ramón Clemente tomó la decisión de irse de la Argentina a Atlanta, Estados Unidos, sosteniendo que San Lorenzo no le iba a abonar la deuda que mantiene desde la última temporada.

Dos horas más tarde, el interno de la selección de Puerto Rico publicó una extensa carta en esa misma red social. En esta publicación explicó todo lo que tuvo que hacer para cobrar algo de lo que le debe el club y que no es el único jugador del plantel de la última temporada al que le deben dinero del contrato. Además, reveló que hay varios jugadores del actual plantel que tienen deudas en sus contratos y que, si quieren cobrar lo que les deben, van a tener que recurrir a la Federación Internacional para solucionar este problema por vías legales.

Desde el club se nos informó que el jugador cobró la cuota que habían arreglado pagarle cuando llegara al país pero luego se fue sin avisarle a nadie. Además, y agregaron que Clemente iba a cobrar el resto de la deuda pendiente en el transcurso del mes y que con el resto de los jugadores del año pasado están pagando en cuotas, siempre reconociendo que hay una deuda con el jugador.