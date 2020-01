Preocupación por la intransitabilidad de la Ruta 69 S

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger). - La Comuna local ha planteado en diversas ocasiones al senador provincial Felipe Michlig, el estado deplorable de la ruta 69S, tramo Virginia - Moisés Ville. Dicho acceso se encuentra

intransitable, tanto para vehículos particulares como para el transporte público y camiones, con riesgo permanente de accidentes y, como consecuencia, pérdidas humanas...Por ello se están reuniendo firmas de los vecinos adhiriendo al Petitorio que será presentado, en simultáneo ante nuestro Gobernador, Senador y Diputado, para que se considere su repavimentación, a la brevedad posible.







PEDIDO A OMAR PEROTTI



Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitarle con carácter de Urgente la repavimentación de la ruta Prov. 69 S – tramo Virginia-Moisés Ville, que se venía solicitando y el gobierno anterior pudo cumplir con la pavimentación oeste, quedando este tramo pospuesto.

Me motiva el mismo, el deterioro de la misma que hace peligrosa su transitabilidad poniendo en riesgo la vida de las personas que diariamente la utilizan, además de ocasionar accidentes y roturas y de los vehículos. Cabe señalarle que esta vía de comunicación indispensable para la vida de todos los moisesvillenses es transitada por dos empresas de transporte público de pasajeros ( Empresa ETAR) y (Expreso Ruta 13) quienes ya manifestaron la probable decisión de dejar de circular, además es la vía de acceso a trabajadores de distintos ámbitos que deben utilizarla para llegar a realizar sus obligaciones laborales, (docentes de los tres niveles, docentes de adultos, policías, enfermeros y médicos, empleados bancarios, juez de paz, productores, etc.

En todos los casos deben acceder a las banquinas, pues la carpeta existente no permite el desplazamiento, situación que ya ha ocasionado importantes accidentes con heridos y roturas importantes de los vehículos. Avalan esta solicitud los abajo firmantes, e invitamos a recorrer la misma in-situ a los efectos de tener Ud. una real dimensión de lo que expongo. Moisés Ville, “Cuna de Integración Cultural”, “Poblado Histórico Nacional”, “Pueblo Autentico”, orgullo provincial y nacional, cuenta con una visita anual de unos 10.000 visitantes por año para realizar nuestro circuito turístico histórico, Escuelas, Fundaciones, Entidades Religiosas, Investigadores, Centros de Jubilados de todo el país, visitantes extranjeros, etc. Son una constante vista por nuestras calles a lo largo del año, por lo que considero debemos velar por una accesibilidad a nuestra población acorde a la importancia y urgencia que ello reviste.

Se le detalla además que copia de la presente, será remitida al senador departamental Felipe Michlig y diputado provincial Marcelo González.- A la espera una pronta y favorable respuesta hago propicia la ocasión para saludarle muy atte.- P/D: adjuntamos relevamiento fotográfico.