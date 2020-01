Lorenzo y Biaggi son leyendas del Moto GP Deportes 20 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El tres veces campeón del mundo en MotoGP y recientemente retirado en su última temporada con Honda, el piloto español Jorge Lorenzo, ganará el estatus de leyenda, junto con el histórico italiano Massimiliano "Max" Biaggi. Ambos serán reconocidos durante el GP de España.

El mallorquín Jorge Lorenzo fue campeón de las temporadas 2010, 2012 y 2015 de MotoGP con Yamaha; por su parte, el romano Max Biaggi fue subcampeón en 1998, 2001 y 2002 con Honda y Yamaha, además de ganar el Campeonato Mundial de SuperBike en 2010 y 2012 con Aprilia.

Después de una floja temporada a bordo de Honda en 2019, en la que Lorenzo no pudo terminar entre los 10 primeros debido a dificultades para adaptarse a la moto y varias lesiones, el español anunció que se retiraría de las carreras. Su debut en MotoGP fue en 2008 y logró 47 victorias, 114 podios, 43 poles y 30 vueltas rápidas. Además ganó dos campeonatos en 250cc.

"Ser nombrado una leyenda de MotoGP me hace extremadamente feliz. Poder ganar carreras y cinco campeonatos es algo que supera con creces lo que esperaba, y ser un MotoGP Legend es aún más difícil de lograr. Esto significa, además de los títulos, que has dejado una huella en las personas y en la historia del deporte", reconoció.

La carrera del italiano comenzó en 1991 en 250cc y compitió en MotoGP hasta 2005. En total, logró 42 victorias, 13 de las cuales fueron en la clase mayor. En la élite, hizo 58 podios, 23 poles y 13 vueltas rápidas. Lorenzo igualmente estaría presente en el paddock este año como piloto de pruebas de Yamaha, el equipo con el que ganó sus tres títulos antes de pasar a Ducati y posteriormente a Honda. Biaggi también negocia estar en el paddock, ya que podría hacer las veces de probador en Aprilia a sus 48 años.

Habrá una tercera leyenda: Hugh Anderson, piloto neozelandés de la década de los 60 que fue cuatro veces campeón del mundo y que hizo casi toda su carrera sobre una Suzuki, con dos títulos de 50cc y otros dos de 125.