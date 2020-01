El Latinoamericano fue para Abel Gallegos Deportes 20 de enero de 2020 Redacción Por El juvenil argentino clasificó para el Masters de Augusta y el Abierto Británico

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El bonaerense Abel Gallegos, con apenas 17 años, hizo historia ayer al ganar el Latin America Amateur Championship (LAAC) de golf en México, que le entregó la clasificación automática al Masters de Augusta y el Open de Gran Bretaña, dos de los Grand Slams del circuito profesional.

Gallegos, en el campo mexicano de El Camaleón, en el Mayakoba Resort, remontó dos golpes en la última recorrida por los 18 hoyos para imponerse con vuelta final de 67 (-4) y un total de 280 (-4). El oriundo de la de Veinticinco de Mayo, que cumplirá 18 años el mes próximo, superó así al colombiano José Mario Vega, que había dado un gran zarpazo en la segunda vuelta con un giro de 65 golpes.

De esta manera, Gallegos, que entrena en la escuela de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf, es el primer argentino en consagrarse en un LAAC, después de cinco intentos fallidos para las distintas delegaciones nacionales.

En una entrevista con el diario La Nación durante esta semana, el golfista había admitido que ya tenía planes de convertirse en profesional sin pasar por una universidad en Estados Unidos. "A los cinco años, un profesor llamado Raúl Bordato buscaba jugadores que quisieran recibir clases gratuitas de golf y me regaló un palo de golf en la puerta de mi casa. Yo no sabía lo que era el golf y con ese palo terminé haciendo pozos por toda mi quinta, hasta que un día me llevó a jugar y ahí arranqué. Todo esto se lo debo a él", reveló Gallegos en la mencionada entrevista.

Con nueve hoyos por jugar, Gallegos ya lideraba por dos y unos minutos después la ventaja era de tres con un birdie en el 11. Vega bajó el 13 y, en el 14, ambos fallaron el drive. Pero el error lo pagó más caro el colombiano (hizo doble bogey contra bogey de Gallegos que embocó un putt clave) y el torneo quedó prácticamente definido.

El argentino cerró a lo grande con birdie en el 18 mientras que el antioqueño subió también en el capítulo final y perdió también el segundo lugar. “El putt del 14 para bogey fue muy importante porque pude sacar uno más de ventaja después de haber fallado la salida. De todas maneras, jugué muy bien todo el día y pegué pocos tiros malos, uno de ellos el drive del 14. Disfruté mucho los últimos diez hoyos del campeonato, nunca me voy a olvidar de esto”, agregó el argentino, quien empezó a jugar al golf en Las Mulitas Golf Club y estuvo acompañado toda la semana por su familia.