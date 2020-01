"Lo de Frana es muy peligroso" Locales 20 de enero de 2020 Redacción Por El ex administrador de Vialidad provincial salió a responderle a la actual ministra y dijo que “su actitud es una sobreactuación absoluta que busca quebrar los mecanismos institucionales de la provincia”.

SEGHEZZO. El ex administrador dijo que "Perotti busca un cheque en blanco para manejar la caja"

"Lo de Frana de decirle a los privados que sin ley de Emergencia no podrán pagarles, es una mentira absoluta que roza la extorsión. Es una sobreactuación muy peligrosa que tiene como único objetivo conseguir que Omar Perotti tenga un cheque en blanco para manejar la caja, y no necesite volver a pasar por la Legislatura en los próximos cuatro años”, advirtió Pablo Seghezzo.

“Es un capítulo más del mismo cuento, en el que intentan mostrar una crisis que no es tal y ponen de rehén a la gente.Ya lo hicieron con los empleados, pagándoles fuera de término, de forma completamente innecesaria, ahora lo hacen con los proveedores y los intendentes. En apenas 40 días el gobierno ya nos muestra su desprecio por el diálogo y la prepotencia con la que quiere llevar adelante la gestión”.

De esta manera, el ex funcionario de Miguel Lifschitz salió a cuestionar las declaraciones de la titular de la cartera de Infraestructura provincial, quien en una reunión con la Cámara Argentina de la Construcción de Santa Fe, dijo que “sin ley de Emergencia no se puede prever cómo cobrarán las certificaciones de la última parte de 2019”.

En este sentido, Seghezzo se mostró preocupado por las acciones del actual gobierno, y dijo que “el Ejecutivo provincial tiene todas las herramientas necesarias para abonar los pagos pendientes, que en el caso de Vialidad rondan los mil millones de pesos, una cifra insignificante si se tiene en cuenta que el presupuesto aprobado para 2020 es de 408 mil millones de pesos, y más si se considera que el patrimonio de obras desarrolladas por Vialidad en los últimos cuatro años supera los 35 mil millones de pesos”.

Asimismo, el ex Administrador de la DPV explicó al Diario El Litoral de Santa Fe que para “desinformar o para mentir, Frana omitió en sus declaraciones en la Cámara de la Construcción un aspecto fundamental para entender por qué si el gobierno necesitara herramientas adicionales para afrontar compromisos pasados, ya las tiene, y ya estaría en condiciones de garantizar los pagos si así lo decidiera. Y es porque -detalló- el Presupuesto 2020 le otorga en su artículo 53 la facultad al Ejecutivo de establecer regímenes generales o particulares de compensación de deudas con contratistas y proveedores del Estado Provincial”. “Es decir que las herramientas para desarrollar las estrategias de pago correspondientes ya están previstas en el presupuesto, que es la ley de leyes, y que además permite transferir gastos de capital a gastos corrientes hasta en un 40% y otorga autorización a endeudarse hasta 12 mil millones de pesos”, sentenció.

“De esta manera, queda claro, que lo de Frana es una sobreactuación, un nuevo intento al que quiere someternos el gobierno de Omar Perotti a todos los santafesinos, en el que con verdades a medias, y contadas fuera de contexto, pretenden el aval para hacer lo que quieran con los fondos del Estado, sin pasar por ninguna de las dos cámaras y sin los controles de los organismos para tal fin”, afirmó Seghezzo.

“Quieren hacer creer -enfatizó- que la crisis empezó el 10 de diciembre de 2019, cuando nosotros gestionamos prácticamente durante todo el gobierno pasado en medio de crisis, devaluaciones y medidas macroeconómicas que nos desfinanciaron, ofreciendo soluciones concretas, teniendo un gobierno presente y activo sin saltar ningún control ni con superpoderes, y peleando por lo que le corresponde a los santafesinos en Buenos Aires”.

Por último, el ex funcionario recordó que “el plan de obras de la gestión de Miguel Lifschitz fue el más importante de los últimos 50 años, con una inversión en Obra Publica superior a los 100 mil millones de pesos, de los cuales más de 35 mil fueron destinados a obras viales, y un total de 1300 obras que se empezaron y terminaron generando sólo en el último año 23 mil puestos de empleo, y ademas sin ningún caso de corrupción”.

“Si hoy el sector de la construcción está en vilo, y tiene dudas, claramente no es por lo hecho durante el último mandato. Es porque el gobierno entrante estuvo seis meses desde que ganó hasta el día de ayer, sin entablar ni siquiera una mínima conversación, y recién ahora, a más de 30 días de asumir se reunieron con los responsables del rubro a sembrarles una preocupación falaz. Un lamentable retroceso en el trabajo conjunto que había logrado el gobierno de Santa Fe”, finalizó.