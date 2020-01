La app de 'Precios Cuidados' lidera ránking de descargas en Google Play Nacionales 20 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- A sólo diez días de su lanzamiento, la aplicación del programa Precios Cuidados está primera en el ranking de las app más bajadas sobre compras de Apple en la Argentina, y es tendencia número uno en el Play Store de Google.

Las descargas de la App, que permite a consumidores acceder a la lista completa de los 310 productos (alimentos, bebidas, limpieza) de la canasta del programa y tener precios de referencia al momento de hacer sus compras, tuvieron un crecimiento exponencial con más de 150.000 descargas de las tiendas de Android e IOS.

Una vez que se instala la App en el celular, se puede acceder a la canasta completa de Precios Cuidados o al producto deseado, y buscar los comercios más cercanos por calle, localidad y provincia.

Con el objetivo de contar con precios de referencia, la app permite escanear el código de barras del producto para conocer el valor dentro de Precios Cuidados, y así poder comparar, incluso en comercios que no forman parte del programa.

Los consumidores también pueden enviar avisos si el producto no está señalizado, no se encuentra en góndola o si tiene un precio más alto del acordado.

Estos avisos son fundamentales para el monitoreo de Precios Cuidados que realiza la Secretaría de Comercio Interior en conjunto con la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En una próxima etapa, la aplicación de Precios Cuidados contará con funcionalidades como la geo referenciación e interacción entre los consumidores.

También brindará la posibilidad de comparar distintas canastas según los diferentes formatos de supermercados (híper, maxi, súper y express) e incluir productos regionales en todo el país.

En Argentina.gob.ar/precios-cuidados los consumidores podrán descargar la aplicación, encontrar la información del programa y el listado completo de los productos, o comunicarse a través del 0800 666 1518.